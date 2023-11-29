Hongqi HQ9 добрался до российского рынка: комплектации и цены

Российскую модельную линейку принадлежащей концерну FAW марки Hongqi (в местном представительстве настаивают на произношении «Хончи»; в переводе – «красное знамя») пополнил минивэн бизнес-класса, получивший название HQ9. Напомним, на «поднебесном» рынке эта модель была представлена ещё летом 2022-го, а в продажу поступила в сентябре того же года.

На фото: Hongqi HQ9

Hongqi HQ9 – это семиместный минивэн, экстерьер которого оформлен в соответствии с фирменным дизайном бренда. Так, модель получила огромную радиаторную решётку с рисунком в виде хромированных вертикальных планок. Капот рассекает надвое полоса, переходящая в элемент в центре «гриля». По бокам находится светодиодная головная оптика, фары выполнены в стиле «Парящие крылья». Боковины украшены рельефными выштамповками и «сплошными» наружными дверными ручками. Корму снабдили спойлером, который визуально напоминает продолжение крыши, а также задними фонарями, которые соединены друг с другом за счёт широкой красной полосы и тонкой хромированной изогнутой линии.



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Габаритная длина бизнес-вэна составляет 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, а расстояние между осями равно 3200 мм. У Hongqi HQ9 сдвижные боковые двери, заниженная линия остекления, а в крышу интегрирован панорамный люк размером 1090 на 870 мм. Премиум-марка снабдила свою модель трёхзонной системой кондиционирования, системой управления активной очисткой воздуха с ионизатором и ароматизатором воздуха с регулировкой режима работы. Для декоративных вставок в интерьере используется ореховый шпон.



На фото: салон Hongqi HQ9

Кресла минивэна имеют четыре регулировки поясничной поддержки, два варианта положения подголовника по боковым створкам. Для пассажиров, расположившихся на отдельных сидениях второго ряда, предусмотрены подставки для отдыха ног с четырёхпозиционной регулировкой по длине и углу наклона. Есть электрорегулировки кресел по 16 направлениям, в том числе по углу наклона спинки, а также возможность перевести их в «горизонтальное» положение для отдыха.



Помимо этого, сидения бизнес-вэна получили функцию пневматического массажа с двадцатью направлениями, пятью режимами и тремя уровнями интенсивности. Ещё у дорогих версий пассажиры на втором ряду могут пользоваться многофункциональной панелью управления климатической установкой, мультимедийной системой и опциями комфорта, которая встроена в подлокотники.



«Начинка» Hongqi HQ9 для РФ едина вне зависимости от версии. Под капотом располагается 2,0-литровая бензиновая рядная турбочетвёрка, работающая в составе мягкогибридной силовой установки в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Отдача мотора составляет 245 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм. На разгон с места до «сотни» этому минивэну требуется 9,5 секунды.



На российском рынке Hongqi HQ9 представлен в трёх комплектациях – Comfort, Deluxe и Executive. Как рассказали в местном представительстве марки, стоимость стартовой версии составляет 7 890 000 рублей, покупка средней комплектации обойдётся не менее чем в 8 490 000 рублей, а ценник топового исполнения начинается с отметки 8 990 000 рублей.

