Hongqi HQ9 добрался до российского рынка: комплектации и цены

Российскую модельную линейку принадлежащей концерну FAW марки Hongqi (в местном представительстве настаивают на произношении «Хончи»; в переводе – «красное знамя») пополнил минивэн бизнес-класса, получивший название HQ9. Напомним, на «поднебесном» рынке эта модель была представлена ещё летом 2022-го, а в продажу поступила в сентябре того же года.
Hongqi HQ9 – это семиместный минивэн, экстерьер которого оформлен в соответствии с фирменным дизайном бренда. Так, модель получила огромную радиаторную решётку с рисунком в виде хромированных вертикальных планок. Капот рассекает надвое полоса, переходящая в элемент в центре «гриля». По бокам находится светодиодная головная оптика, фары выполнены в стиле «Парящие крылья». Боковины украшены рельефными выштамповками и «сплошными» наружными дверными ручками. Корму снабдили спойлером, который визуально напоминает продолжение крыши, а также задними фонарями, которые соединены друг с другом за счёт широкой красной полосы и тонкой хромированной изогнутой линии.
Габаритная длина бизнес-вэна составляет 5222 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1935 мм, а расстояние между осями равно 3200 мм. У Hongqi HQ9 сдвижные боковые двери, заниженная линия остекления, а в крышу интегрирован панорамный люк размером 1090 на 870 мм. Премиум-марка снабдила свою модель трёхзонной системой кондиционирования, системой управления активной очисткой воздуха с ионизатором и ароматизатором воздуха с регулировкой режима работы. Для декоративных вставок в интерьере используется ореховый шпон.
Кресла минивэна имеют четыре регулировки поясничной поддержки, два варианта положения подголовника по боковым створкам. Для пассажиров, расположившихся на отдельных сидениях второго ряда, предусмотрены подставки для отдыха ног с четырёхпозиционной регулировкой по длине и углу наклона. Есть электрорегулировки кресел по 16 направлениям, в том числе по углу наклона спинки, а также возможность перевести их в «горизонтальное» положение для отдыха.
Помимо этого, сидения бизнес-вэна получили функцию пневматического массажа с двадцатью направлениями, пятью режимами и тремя уровнями интенсивности. Ещё у дорогих версий пассажиры на втором ряду могут пользоваться многофункциональной панелью управления климатической установкой, мультимедийной системой и опциями комфорта, которая встроена в подлокотники.
«Начинка» Hongqi HQ9 для РФ едина вне зависимости от версии. Под капотом располагается 2,0-литровая бензиновая рядная турбочетвёрка, работающая в составе мягкогибридной силовой установки в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Отдача мотора составляет 245 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм. На разгон с места до «сотни» этому минивэну требуется 9,5 секунды.
На российском рынке Hongqi HQ9 представлен в трёх комплектациях – Comfort, Deluxe и Executive. Как рассказали в местном представительстве марки, стоимость стартовой версии составляет 7 890 000 рублей, покупка средней комплектации обойдётся не менее чем в 8 490 000 рублей, а ценник топового исполнения начинается с отметки 8 990 000 рублей.
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