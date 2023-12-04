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  • Вместо BMW X5: большой кроссовер Hongqi HS7 официально стартует в России

Вместо BMW X5: большой кроссовер Hongqi HS7 официально стартует в России

04.12.2023 1774 0 0

Премиальный китайский SUV предложен с бензиновым турбомотором V6 3.0 и полным приводом.

Вообще, у российских дилеров Hongqi (бренд принадлежит концерну FAW) крупный кроссовер HS7 появился еще осенью. Однако собственной страницей на местном сайте марки эта модель обзавелась только сейчас: там указаны характеристики, список оснащения и цена. Стало быть, можно считать, что Hongqi HS7 официально запущен в РФ. Отметим, в родном Китае кросс недавно перешел во второе поколение, однако к нам привезли «первую» модель, то есть образца 2019 года.

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В основе предназначенного для России HS7 лежит платформа с продольным расположением мотора, кроссовер имеет полный привод, причем муфта подключает передние колеса («второй» SUV проще, у него «тележка» с основным передним приводом и расположенным поперечно движком). Длина нашей версии составляет 5035 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1756 мм, колесная база – 3008 мм. Таким образом, по своим габаритам «китаец» недалеко ушел от BMW X5.

Под капотом Hongqi HS7 – бензиновый турбомотор V6 3.0, который выдает 337 л.с. и 445 Нм. Двигатель сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. У модели пневматическая подвеска. Заявлено, что первую «сотню» HS7 наберет за 7,8 секунды, максимальная скорость – 230 км/ч.

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Судя по сайту, в России кроссовер представлен в единственной комплектации Executive, при этом можно выбрать пяти- или семиместный SUV. В списке оборудования значатся: 20-дюймовые колеса, светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, виртуальная приборка и мультимедиа-система, отдельные дисплеи для задних седоков, трехзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и мониторинга «слепых» зон.

Рекомендованная цена пятиместного Hongqi HS7 – 6 990 000 рублей. Ценника трехрядного кроссовера на сайте марки пока нет, у одного из дилеров такая модификация выставлена за 7 090 000 рублей.

Напомним, в российскую гамму премиум-бренда из КНР сегодня также входят младший кроссовер Hongqi HS5, седаны Hongqi H5 и Hongqi H9, электрокросс Hongqi E-HS9 и минивэн Hongqi HQ9.

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