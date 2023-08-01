Большой кроссовер Hongqi HS7 преобразился перед возможным дебютом в России

Принадлежащая концерну FAW люксовая марка выводит на домашний рынок трехрядный SUV нового поколения. Пока модель представлена только с двухлитровым турбомотором, но позже, возможно, подтянутся версии с V6 3.0.

Вообще, на сертификационных снимках, которые выложили в Сеть еще в феврале, этот кроссовер Hongqi был обозначен как HS6: считалось, что модель дополнит линейку бренда. Однако в итоге владеющий маркой концерн FAW решил позиционировать SUV в качестве HS7 следующей генерации. Публичная премьера свежего кросса состоялась в апреле на Шанхайском автосалоне, теперь же в Китае объявлены предварительные цены, дилеры начали принимать заказы. К слову, машины уже появились в салонах, так что их отщелкали местные профильные медиа: среди таковых оказалось и издание Autohome. Ну и напомним, что «первый» Hongqi HS7 стартовал на родине в 2019 году.

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Технически кросс стал проще. Так, если предшественник сделан на «тележке» с продольным расположением мотора и основным задним приводом, то новинка базируется на переднеприводной «поперечной» платформе. А еще SUV вроде бы лишился пневмоподвески.



Внешность выполнена в новом фирменном стиле Hongqi, который уже примерили седаны H5 и H9, рестайлинговый кросс HS5 и паркетник HS3. Характерные черты этого стиля – гигантская радиаторная решетка а ля Rolls-Royce и двухэтажная головная оптика. Другие фишки «семерки» — хромированные горизонтальные полоски в задних стойках крыши и массивная блестящая же плашка, объединяющая фонари.

Новый Hongqi HS7

Новый HS7 компактнее предшественника, длина SUV равна 4995 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2920 мм. Для сравнения, размеры предыдущего кроссовера: 5035/1989/1778 мм, расстояние между осями – 3008 мм. Новинке положены 18- или 20-дюймовые колеса.



В салоне установлены крупная виртуальная приборка и мультимедиа-система с вертикальным планшетом, в который теперь «вшиты» настройки «климата» (у прежнего HS7 есть отдельная сенсорная панель). Под центральным дисплеем осталось место для пары площадок для беспроводной зарядки. Кроссовер доступен в пяти-, шести- или семиместном исполнении.

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На данный момент новый Hongqi HS7 предложен только с прежней бензиновой турбочетверкой 2.0 (252 л.с., 380 Нм), которая имеет 48-вольтовый стартер-генератор. А вот на смену семиступенчатой роботизированной коробке пришел классический восьмиступенчатый автомат. Привод передний или полный. Предыдущий HS7 еще представлен с бензиновым турбомотором V6 3.0 (337 л.с., 445 Нм): ожидается, что позже новый SUV тоже получит этот движок.



За Hongqi HS7 нового поколения в КНР сейчас просят примерно 36 200 – 46 900 долларов. Впрочем, «предварительные цены» в Китае зачастую означают, что в итоге модель будет чуть дешевле. Предшественник же с 2.0T стоит от 36 000 долларов, с V6 3.0T – где-то от 49 000 долларов.

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Российский рынок бренд Hongqi принялся осваивать официально совсем недавно. Пока у нас представлены дореформенный кросс HS5, седаны H5 и H9 и электрический паркетник E-HS9. При этом до середины следующего года местный офис планирует привезти в РФ еще 2-4 модели, и не исключено, что одной из них станет HS7 (хотя и не факт, что второй генерации).

