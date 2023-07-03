В гамме бренда Hongqi, который скоро стартует в России, появился «бюджетный» кроссовер HS3

Новый паркетник пока представлен только на домашнем рынке, но впоследствии он вполне может добраться и до РФ. На родине же модель, как ожидается, будет доступна с двумя турбомоторами на выбор.

В линейке премиум-бренда Hongqi, коим владеет концерн FAW, уже есть кроссовер с индексом HS3. Если точнее, то полное имя модели, которую выпускают с 2018 года, звучит как E-HS3, она представляет собой электрокар. Однако новый паркетник – без приставки – к упомянутой электричке никакого отношения не имеет: это не бензиновая разновидность, а отдельная модель. Публичную премьеру свежий Hongqi HS3 справил минувшей весной на Шанхайском автосалоне, теперь же в Китае открыли прием предварительных заказов, хотя и без объявления цен и даже характеристик. Впрочем, еще в феврале модель «слил» местный минпром, так что основные вводные известны. Ну и отметим, что новинке прочат статус самого дешевого SUV марки.

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Внешность Hongqi HS3 оформили в актуальном фирменном стиле бренда, его главные приметы – двухэтажная головная оптика и массивная радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. При этом у кроссовера есть и свои фишки – раздвоенные ходовые огни и задние фонари. Длина HS3 равна 4655 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1668 мм, колесная база – 2770 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок, например, к длиннобазному Kia Sportage (Hongqi E-HS3 компактнее, длина электрокара – 4490 мм, расстояние между осями – 2750 мм).



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В салоне установили отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем центральный планшет – вертикальный. Под дисплеем мультимедиа осталось место для двух беспроводных зарядок для смартфонов. Для модели также предусмотрены панорамный люк в крыше, система выбора режима движения и адаптивный круиз-контроль.



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По предварительным данным, кроссовер Hongqi HS3 предложат с двумя бензиновыми турбочетверками на выбор: базовый двигатель 1.5 выдает 169 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями; мощность мотора 2.0T составляет 252 л.с., он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Кроме того, двухлитровый турбомотор вроде бы имеет 48-вольтовый стартер-генератор. А еще некоторые китайские СМИ пишут, что паркетник также будет доступен в виде полноценного гибрида с установкой на основе 1.5T.



Прайс-лист Hongqi HS3 опубликуют в середине июля. Пока же титул самого дешевого кроссовера бренда носит Hongqi HS5 (в Китае он только что обновился) – от 25 000 долларов. За электрокросс Hongqi E-HS3 сегодня просят минимум 31 000 долларов.



Между тем премиум-бренд Hongqi вот-вот выйдет и на российский рынок. Для нас заявлены седаны H5 и H9, дореформенный HS5 и флагманский электрический кроссовер E-HS9. Не исключено, что впоследствии в РФ привезут и младший паркетник HS3 – если уж не официально, так по схеме параллельного импорта.