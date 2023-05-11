Обещанный России кроссовер Hongqi HS5 стал мощнее после рестайлинга, но не подорожал

На фото китайского минпрома рестайлинговый кроссовер Hongqi HS5 (премиум-бренд Hongqi принадлежит концерну FAW) засветился еще в начале этого года, публичную премьеру такой SUV справил в апреле на Шанхайском автосалоне. Ну а теперь в Поднебесной объявлены предварительные цены, местные дилеры открыли прием заказов. Напомним, паркетник в строю с 2019 года, он построен на переднеприводной платформе с поперечным расположением мотора.
Внешность оформили в стиле остальных последних моделей Hongqi – седанов H9 и H5, лифтбека H6 и рамного внедорожника LS7. Рестайлинг принес HS5 радиаторную решетку а ля Rolls-Royce, двухэтажную головную оптику (сверху расположены ходовые огни, под ними идут блоки основных фар) и новые бамперы. Задние фонари сделали в виде единой плашки, которую вдобавок пронзает хромированная полоска. Длина кроссовера выросла на 25 мм до 4785 мм, ширина уменьшилась на 2 мм до 1905 мм, высота и колесная база остались прежними – 1700 и 2870 мм соответственно.
В салоне – переделанные передняя панель и центральный тоннель. Еще заменили блок управления климат-контролем: у него отныне три шайбы с интегрированными экранчиками (прежде был сенсорный пульт). Hongqi HS5 сохранил табло, то есть объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа-системы, но сам корпус – новый.
Бензиновая «турбочетверка» 2.0 стала мощнее: 252 л.с. и 380 Нм вместо 224 л.с. и 340 Нм у дореформенной модели. А на смену шестиступенчатому «автомату» пришел восьмиступенчатый. В Китае кроссовер все так же бывает с передним или полным приводом.
Любопытно, что сейчас заявлен прежний диапазон цен: от 26 500 до 36 000 долларов. Ну и не забудем, что прайс-лист пока предварительный, а это значит, что реальные цены могут оказаться даже чуть ниже. Старт «живых» продаж рестайлингового Hongqi HS5 в Китае намечен на 21 мая.
Между тем премиум-бренд Hongqi вот-вот официально выйдет и на российский рынок. У нас поначалу предложат четыре модели, среди которых есть и кроссовер HS5. Однако в РФ пока будут продавать дорестайлинговый SUV.
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