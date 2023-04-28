Премиум-бренд Hongqi официально выходит на российский рынок с двумя седанами и парой SUV

Роскошные автомобили появятся у дилеров уже в мае. На первом этапе у марки будут салоны в шести российских городах.

Модели премиального бренда Hongqi («красное знамя»), коим владеет китайский концерн FAW, уже можно приобрести в РФ, но то речь про машины, привезенные по схеме параллельного импорта. Теперь же марка выходит на наш рынок официально: эксклюзивным дистрибьютором Hongqi стало ООО «ФАВ-Восточная Европа» (российская «дочка» FAW), которое также занимается продажами автомобилей материнской компании (Bestune T55, T77, T99 и B70). У нас будут представлены четыре модели – «традиционный» кроссовер HS5, электрический кросс E-HS9, седаны H5 и H9.

Пятиместный Hongqi HS5 в строю с 2019 года, он построен на переднеприводной платформе. К слову, в Китае кроссовер только что пережил рестайлинг, однако даже на родине продажи преобразившегося SUV еще не стартовали, так что российским клиентам предложат дореформенную версию. По своим габаритам HS5 близок к BMW X3: длина модели Hongqi равна 4759 мм, колесная база – 2870 мм. У нас кросс сертифицирован с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (218 л.с., 340 Нм) и шестиступенчатым «автоматом» Aisin. В России Hongqi HS5 будет доступен исключительно с полным приводом.

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Электрокар Hongqi E-HS9 длиной 5209 мм тоже появится только в полноприводном исполнении: модель имеет два электромотора, которые вместе выдают 551 л.с. В арсенале этого кроссовера еще значится пневматическая подвеска. Заявлено, что первую «сотню» E-HS9 наберет за 4 секунды. Запас хода – 510 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Российской версии среди прочего также обещаны матричные фары, десять подушек безопасности и система контроля качества воздуха в салоне.



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Про седан Hongqi H5 пока сказано лишь то, что он – New, то есть новый. Вероятно, имеется в виду «четырехдверка» второго поколения, стартовавшая в Китае год назад. В основе модели лежит переднеприводная «тележка» с поперечным расположением мотора. Длина седана – 4988 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Таким образом, по размерам он сопоставим с актуальной «пятеркой» BMW. На домашнем рынке Hongqi H5 предложен с бензиновыми турбомоторами 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (224 л.с.), первый двигатель работает в паре с 7DCT, второму положен восьмиступенчатый «автомат». На родине у H5 еще есть гибридная версия HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе 1.5T.



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Флагманская «четырехдверка» Hongqi H9 устроена иначе: у нее заднеприводная платформа с продольным расположением мотора. Несмотря на внешность а ля Rolls-Royce и Aurus, этот седан ближе к Mercedes-Benz S-Class. Длина китайского флагмана – 5137 мм, колесная база – 3060 мм. В России Hongqi H9 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 (245 л.с.), у которой есть гибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Мотор работает в паре с 7DCT, «девятка» бывает только с задним приводом.



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Официальные поставки автомобилей Hongqi стартуют в мае текущего года, первые дилерские центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. По словам главы подразделения Hongqi по Восточной Европе, компании «важно обеспечить клиентов высококлассным сервисом, гарантируя им качественное послепродажное обслуживание и стабильность поставки запчастей на премиальном уровне». Цены объявят ближе к началу продаж.



Hongqi H9

Между тем ранее сообщалось о том, что выпуск автомобилей Hongqi могут наладить на бывшем российском заводе Mercedes-Benz (ныне принадлежит ГК «Автодом»). Однако в пресс-релизе, посвященном появлению китайского премиума на рынке РФ, локальная сборка не упоминается.

