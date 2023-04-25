Заводы ×
  • ГК «Автодом» выкупила российские активы Mercedes-Benz, производство скоро перезапустят

ГК «Автодом» выкупила российские активы Mercedes-Benz, производство скоро перезапустят

25.04.2023 76 0 0

Местный холдинг также получил право осуществлять техническое обслуживание Мерседесов, проданных на территории РФ. Что же касается нового технологического партнера завода в Подмосковье, то его назовут в ближайшее время.

Группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. В собственность холдинга перешли АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), подмосковный завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (фирма занималась лизингом, факторингом и страхованием машин).

В пресс-релизе отмечается, что «Автодом» получил право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, реализованных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, а также возобновить работу местных компаний и отгрузки запчастей с центрального склада.

Расположенный в Есипово завод, на котором прежде делали седаны E-Class, кроссоверы GLE, GLC и GLS, обещают перезапустить, но какие машины теперь будет производить предприятие – пока не сообщается. Нового технологического партнера обещают назвать в ближайшее время, при этом в ГК «Автодом» отметили, что важнейшим фактором для холдинга является сохранение рабочих мест. По неофициальным данным, на конвейер российской площадки могут встать автомобили китайского люксового бренда Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), коим владеет концерн FAW. К слову, Hongqi о выходе на наш рынок пока так и не объявил.

Напомним, подмосковный завод Mercedes официально ввели в строй в 2019-м. Предприятие прекратило работу в прошлом году после начала всем известных событий, сам немецкий бренд затем объявил об уходе из РФ. При этом, опять же, по неофициальной информации, сделка с «Автодомом» предполагает опцион на обратный выкуп российских активов Мерседеса в случае снятия санкций.

Россия авторынок производство бизнес заводы Mercedes-Benz

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно парковаться на уклоне и почему это важно Мы уже не раз говорили о парковке: о том, где можно и нельзя парковаться, что будет, если встать на месте для инвалидов, и как быть, если вам мешает припаркованная на тротуаре машина. Сег... 198 1 0 24.04.2023
Статьи / Новые авто Атмосферник и два дисплея: первое знакомство с BAIC U5 Plus Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Подн... 1447 2 3 23.04.2023
Статьи / История Шестнадцать цилиндров для BMW: почему двигатель BMW V16 Goldfisch так и не стал серийным Противостояние двух ведущих немецких автогигантов BMW и Mercedes началось еще в середине семидесятых, когда появилась первая «семёрка» BMW, ставшая конкурентом первому S-классу с индексом W... 1370 0 2 22.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9831 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8683 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 8233 8 9 07.04.2023
Change privacy settings