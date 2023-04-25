ГК «Автодом» выкупила российские активы Mercedes-Benz, производство скоро перезапустят

Местный холдинг также получил право осуществлять техническое обслуживание Мерседесов, проданных на территории РФ. Что же касается нового технологического партнера завода в Подмосковье, то его назовут в ближайшее время.

Группа компаний «Автодом» объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. В собственность холдинга перешли АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), подмосковный завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (фирма занималась лизингом, факторингом и страхованием машин).

В пресс-релизе отмечается, что «Автодом» получил право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, реализованных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, а также возобновить работу местных компаний и отгрузки запчастей с центрального склада.

Расположенный в Есипово завод, на котором прежде делали седаны E-Class, кроссоверы GLE, GLC и GLS, обещают перезапустить, но какие машины теперь будет производить предприятие – пока не сообщается. Нового технологического партнера обещают назвать в ближайшее время, при этом в ГК «Автодом» отметили, что важнейшим фактором для холдинга является сохранение рабочих мест. По неофициальным данным, на конвейер российской площадки могут встать автомобили китайского люксового бренда Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), коим владеет концерн FAW. К слову, Hongqi о выходе на наш рынок пока так и не объявил.



Напомним, подмосковный завод Mercedes официально ввели в строй в 2019-м. Предприятие прекратило работу в прошлом году после начала всем известных событий, сам немецкий бренд затем объявил об уходе из РФ. При этом, опять же, по неофициальной информации, сделка с «Автодомом» предполагает опцион на обратный выкуп российских активов Мерседеса в случае снятия санкций.