На российском рынке стартовали продажи седана Hongqi H5 и кроссовера HS5

Сегодня местное представительство китайской марки официально рассекретило цены моделей. Так, за четырёхдверку просят не менее 4,79 млн рублей, а за SUV придётся отдать минимум 4,99 млн рублей.

Марка Hongqi входит в состав китайского государственного концерна FAW (First Automotive Works); название читается «хунцы», а в переводе с китайского оно означает «красное знамя». Официальное сообщение о том, что бренд выходит на российский рынок, появилось в апреле текущего года, первыми в продаже появились флагманский седан Н9 и полностью электрический кроссовер E-HS9. Теперь местное представительство компании рассказало о расширении линейки.

На фото: седан Hongqi H5

Модельный ряд китайского бренда в РФ пополнился за счёт двух моделей: объявлен старт продаж седана Hongqi H5 и кроссовера HS5. Габаритная длина четырёхдверки составляет 4985 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1465 мм. Переднеприводный седан H5 предлагается с безальтернативным бензиновым 2,0-литровым турбомотором, его отдача составляет 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 340 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» у четырёхдверки уходит 7,8 секунды.



На российском рынке Hongqi H5 будет представлен в двух версиях. Рекомендованная розничная цена стартового исполнения Comfort составляет 4 790 000 рублей. В его оснащение входит панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчик качества воздуха, функция интеллектуального управления ближним и дальним светом фар, водительское кресло с электрорегулировками в восьми направлениях, а также вентиляция и подогрев передних сидений, видеорегистратор, а ещё парковочный ассистент с камерой (угол обзора – 360 градусов). В список водительских помощников входят: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, функция предупреждения о лобовом столкновении, слежение за полосой движения, мониторинг «слепых» зон, а также состояния водителя.



На фото: салон седана Hongqi H5

Стоимость топовой комплектации седана – Deluxe – составляет 4 990 000 рублей. У такого Hongqi H5 имеется ещё адаптивная система ближнего света, складываемые наружные зеркала с функцией запоминания положения, отделка сидений кожей, регулируемое в двенадцати направлениях водительское кресло, а также беспроводное зарядное устройство для смартфона.



На фото: кроссовер Hongqi HS5

Кроссовер Hongqi HS5, который минувшей весной пережил обновление на домашнем рынке, в РФ предложат тоже с 218-сильным бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра. В комплект к нему идёт шестиступенчатый автомат. На разгон от 0 до 100 км/ч этому SUV требуется 8,7 секунды. Его габаритная длина равна 4760 мм, ширина – 1907 мм, а высота – 1700 мм. В РФ модель будет доступна только с полным приводом, хотя в Поднебесной есть и переднеприводные версии.



На российском рынке паркетник предложат в двух версиях – тоже Comfort и Deluxe. Рекомендуемый розничный ценник стартового исполнения составляет 4 990 000 рублей. У такого HS5 есть панорамная крыша, боковые зеркала с электрорегулировками и подогревом, подсвечиваемые накладки на пороги, передние и задние датчики парковки, работающие в тандеме с камерой, двухзонный климат-контроль, кожаная отделка, регулируемое в 12 направлениях кресло водителя, вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев заднего дивана, аудиосистема с 12 динамиками, датчик качества воздуха. Есть круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон и система помощи при спуске.



На фото: салон кроссовера Hongqi HS5

Покупка топового варианта Hongqi HS5 обойдётся россиянам в 5 590 000 рублей. Эту версию в дополнение оснастили функцией беспроводной зарядки смартфона, системой интеллектуального управления дальним светом, адаптивным круиз-контролем, функцией предупреждения об уходе с полосы движения, салонным зеркалом заднего вида с мультимедиа, а также системой запоминания параметров кресла водителя.



В дальнейшем FAW намерен вывести на российский рынок и другие модели марки Hongqi. По плану, до середины 2024-го местную линейку должны пополнить ещё две – четыре новинки, правда, какие именно в компании пока не уточнили. Не исключено, что одной из них станет большой лифтбек H6.