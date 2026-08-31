У Ford Mustang может появиться вседорожная версия Baja с полным приводом и мотором V8

Компания Ford хочет сделать семейство Mustang ещё более разнообразным: помимо грядущей четырёхдверной версии у спорткара может появиться приключенческая версия Baja в раллийном стиле — такую машину недавно показали американским дилерам.

Ранее в августе мы рассказывали о том, что компания Ford показала дилерам долгожданный четырёхдверный Mustang и пообещала, что его начальная цена составит менее 40 000 долларов. Когда состоится официальная премьера, пока неизвестно, но американские СМИ полагают, что четырёхдверка появится лишь в следующем поколении Мустанга, то есть в 2029 модельном году.

Примерно в то же время, а именно в 2029 модельном году, появится Chevrolet Camaro нового поколения. По слухам, он будет предлагаться только в четырёхдверном кузове, зато ожидаются несколько бензиновых версий, в том числе с V8, в том числе на «механике».

Актуальный Dodge Charger предлагается одновременно в трёх- и пятидверных версиях, однако у него пока нет двигателя V8.

Если четырёхдверный Mustang — это вопрос уже решённый, то вседорожный Mustang Baja пока под вопросом. Впервые такая версия в виде макета была показана дилерам ещё в 2024 году. На прошлой неделе издание Automotive News в своём видеоподкасте сообщило, что разработка Mustang Baja продолжается — дилерам был представлен свежий вариант, похожий на раллийный болид. Версия Baja сделана на базе двухдверного купе, оснащена бензиновым двигателем V8, 10-ступенчатой гидромеханической АКП и полным приводом. Заглавная картинка показывает, как может выглядеть такой автомобиль, — она сгенерирована искусственным интеллектом Grok на базе Мустанга поколения S550.

Название Baja отсылает к известной в США и Мексике серии гонок на внедорожниках по степям и пустыням. Участвующие в гонках Baja машины обычно имеют раздетый и усиленный кузов, «бронебойную» подвеску и высокопрофильные «зубастые» шины. В стиле Baja сделан представленный в 2024 году рестомод Ford Mustang STL-1 от итальянского дизайн-ателье BorromeodeSilva.

Заводской Mustang Baja мог бы стать уникальным предложением на рынке, но разработка выносливого шасси и системы полного привода для Мустанга — дело хлопотное и затратное, а модель явно нишевая, то есть рискованная с точки зрения бизнеса. Тем не менее отрадно, что Ford не забросил этот амбициозный проект, исследует рынок и реакцию дилеров. Надеемся, что в итоге проект Mustang Baja получит зелёный свет от руководства Ford и доберётся до покупателей.

