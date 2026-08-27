Бизнес-седан Tenet A8 готовится к старту продаж в РФ: цены и комплектации

Четырёхдверку молодой «местной» марки на российском рынке предложат в двух исполнениях – Прайм и Ультра, причём каждому положена своя «начинка».

Марка Tenet, являющаяся результатом партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, анонсировала седан с индексом A8 в начале июля 2026 года. Производство новинки, «донором» для которой стал Chery Arrizo 8 Pro, стартовало на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), во второй половине прошлого месяца, а теперь пресс-служба бренда раскрывает подробности о комплектациях и цены бизнес-седана Tenet A8.

На фото: Tenet A8 на заводе в Шушарах 1 / 3 На фото: Tenet A8 на заводе в Шушарах 2 / 3 На фото: Tenet A8 на заводе в Шушарах 3 / 3

Грядущая четырёхдверка на российском рынке будет представлена в двух исполнениях. Стартовым является Прайм, стоимость такого Tenet A8 равна 2 999 000 рублей. Под капотом у такого седана располагается бензиновый 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 275 Нм, а в комплект ему положена семиступенчатая роботизированная коробка передач. Расход топлива в смешанном цикле равен 7,5 литра на 100 км.

В списке оснащения Tenet A8 в версии Прайм числятся: 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодная оптика с динамическими указателями поворота, электропривод багажника, функция бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка салона, виртуальная приборка диагональю 10,3 дюйма, информационно-развлекательная система с тачскрином на 15,6 дюйма, а также акустика с шестью динамиками.

Также этой модификации положены: шесть подушек безопасности, задние парктроники, датчики света и дождя, система кругового обзора 540° с HD-камерами, функция контроля усталости водителя, а также многослойные лобовое и передние боковые стёкла. Салон отделан в чёрном цвете с белой прострочкой и украшен ромбовидным рисунком.

Топовой версией является Ультра, за такой бизнес-седан попросят не менее 3 499 000 рублей. Этот вариант оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором, максимальная мощность которого равна 197 л.с., крутящий момент – 375 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, расход топлива в смешанном цикле равен 8,5 литра на 100 км.

Единственным внешним отличием топового варианта от стартового является пара двойных патрубков выхлопной системы. Помимо этого, Tenet A8 в версии Ультра снабдили: 18-дюймовыми колёсными дисками, передними датчиками парковки, панорамной крышей, ассистентами безопасности ADAS, видеорегистратором, функциями вентиляции передних кресел и памяти настроек водительского сидения, боковых зеркал, а также электрорегулировкой поясничного упора, устройством для беспроводной зарядки смартфонов и акустикой с 12 динамиками.

На фото: салон Tenet A8

Помимо этого, такому бизнес-седану положены адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, помощники при движении в пробках, при смене ряда движения, предупреждение о покидании полосы с функцией удержания, предупреждение о фронтальном столкновении, об опасности открытия дверей, о наезде и опасности столкновения сзади, система предотвращения выезда с полосы, автономное экстренное торможение, а также автоматическое переключение ближнего/дальнего света фар.



Обе версии получили телематическую систему, которая позволяет дистанционно управлять рядом функций автомобиля, а также зимний пакет, который включает в себя: подогрев всех сидений, обогрев рулевого колеса, наружных зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя. У седана кузов и скрытые полости получают обработку воском, а днище дополнительно покрывается антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Дилеры в РФ уже начали сбор предзаказов, дата старта «живых» продаж станет известна позднее.