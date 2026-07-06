Пополнение в модельной линейке Tenet: к дебюту в РФ готовится бизнес-седан A8

На российском рынке «местный» бренд под названием Tenet появился в феврале 2025 года. Этот проект – результат партнёрства холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. На сегодняшний день модельная линейка включает в себя четыре кроссовера – T4, T4L, T7 и T8, их выпуск налажен на мощностях завода в Грабцево под Калугой (ранее он принадлежал концерну Volkswagen). Сегодня компания официально анонсировала новинку в другом сегменте, речь идёт о бизнес-седане Tenet A8 (на заглавном фото).

Как и другие модели молодой российской марки, Tenet A8 является «близнецом» модели китайской марки Chery: речь идёт о седане, который на родине продаётся с весны 2025-го под названием Arrizo 8 Pro, а его спортивная версия – с июня того же года. Отметим, в российской линейке Чери на сегодняшний день представлена только дорестайлинговая версия Arrizo 8, которая появилась в РФ ещё в 2023 году.

На фото: спортивная версия Chery Arrizo 8 Pro (версии седана для китайского рынка)

Как рассказали в пресс-службе местной марки, производство Tenet A8 будет налажено по технологии полного цикла на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который сейчас принадлежит холдингу «АГР», а ранее им владел концерн GM, затем Hyundai. Габаритная длина грядущей новинки равна 4757 мм, ширина – 1832 мм, высота – 1469 мм, а расстояние между осями – 2770 мм. Для сравнения, у актуального бизнес-седана Kia K5 длина равна 4905 мм, колёсная база – 2850 мм.

Четырёхдверка Tenet получила покатый капот и линию крыши, восьмиугольную радиаторную решётку с рисунком в виде сетки, с хромированной рамкой и горизонтальными штрихами. Также модели досталась раскосая светодиодная головная оптика, трапециевидный центральный воздухозаборник и пара воздуховодов по бокам с интегрированными противотуманками. A8 получил обычные дверные ручки и наружные зеркала, хромированные вставки на боковинах, а также 18-дюймовые двухцветные колёсные диски, за которыми можно разглядеть красные тормозные суппорты. Корму украшает «монофонарь».

Tenet A8 положены панорамная крыша, контурная подсветка салона, акустика Sony, климатическая установка с физическими кнопками и отдельными дефлекторами для пассажиров второго ряда, ещё для них предусмотрены USB-разъёмы и центральный подлокотник с нишей для хранения мелочёвки. На передней панели установлена пара дисплеев – виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма. Модель получила анатомические кресла водителя и переднего пассажира с контрастной прострочкой, функциями вентиляции и памяти настроек.

На фото: салон Chery Arrizo 8 Pro (версии для китайского рынка)

Бизнес-седан предложат на российском рынке с двумя вариантами «начинки» – двигателями объёмом 1,6 и 2,0 литра. Как рассказал и в компании, отдача «старшего» турбомотора равна 197 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» у четырёхдверки уходит 9 секунд. Зимний пакет A8 включает в себя: подогрев всех сидений и рулевого колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Информацию о составе комплектаций, ценах и точной дате старта продаж компания обнародует позже.