Начались продажи обновлённого Chery Arrizo 8 Pro: версий – больше, цены – ниже

На данный момент рестайлинговая четырехдверка Chery предложена с турбомотором 1.6, позже на рынок выйдет модель с 2.0T. Автомобиль с младшим двигателем доступен в четырех комплектациях, хотя на старте предзаказа были заявлены три.

Первые фирменные фото обновленного седана Chery Arrizo 8 сам производитель опубликовал в феврале текущего года. На родине такая модель получила приставку Pro, ведь дореформенная «восьмерка» в отставку пока не собирается. Предварительные цены рестайлинговой четырехдверки объявили в Китае в самом начале марта, тогда же там открыли прием заявок. А в минувшие выходные появился точный прайс-лист и стартовали «живые» продажи. Причем запуск Arrizo 8 Pro преподнес сюрпризы, но о них ниже.

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Внешность и интерьер чисто бензинового седана оформили в стиле гибридной версии, которая в КНР считается отдельной моделью Chery Fulwin A8L (гибрид стартовал в декабре прошлого года). Chery Arrizo 8 Pro получил новые радиаторную решетку, оптику и бамперы. При этом у «традиционной» четырехдверки есть и собственные фишки: например, по бокам решетки красуются хромированные ромбы, а на заднем бампере имеются блестящие накладки.

Габариты по сравнению с местным дореформенным «просто» Arrizo 8 не изменились. Длина равна 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм. Как и прежде, седан «стоит» на 18-дюймовых колесах.

В салоне Chery Arrizo 8 Pro установлены раздельные экраны приборки и мультимедиа (10,25 и 15,6 дюйма соответственно), тогда как дорестайлинговый седан имеет табло (в начальных версиях – каждый дисплей диагональю 10,25, в более дорогих – по 12,3 дюйма). На руле теперь сенсорные кнопки, плюс модернизировали переднюю панель.

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Техника прежняя. Сейчас Arrizo 8 Pro предложен с младшей бензиновой турбочетверкой 1.6 (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В мае на рынок выйдет четырехдверка с турбомотором 2.0 (254 л.с., 390 Нм): на дореформенной модели этот двигатель сочетается не только с 7DCT, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Обновленный седан с 1.6T предложен в четырех комплектациях, хотя на старте предзаказа их было три (добавлено наиболее роскошное исполнение, прежде его оборудование было опциональным). В списке оборудования самого дешевого Chery Arrizo 8 Pro значатся упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству версии появляются панорамный люк, подогрев передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Sony, адаптивный «круиз», системы автоторможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков. Следующая комплектация – это также вентиляция водительского сиденья, система ароматизации и очистки воздуха в салоне. Наконец, топовому Arrizo 8 Pro еще достались противотуманки, электропривод багажника, массажер передних кресел (пассажирское – с вентиляцией).

Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая. Сейчас такой седан без учета скидок стоит от 99 900 юаней или от 1,16 млн рублей 1 / 3 Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая. Сейчас такой седан без учета скидок стоит от 99 900 юаней или от 1,16 млн рублей 2 / 3 Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая. Сейчас такой седан без учета скидок стоит от 99 900 юаней или от 1,16 млн рублей 3 / 3

Реальные цены оказались чуть ниже предварительных – для Китая это обычное дело. Если раньше за Chery Arrizo 8 Pro 1.6T просили 119 900 – 135 900 юаней (около 1,4 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу), то сейчас седан стоит 116 900 – 132 900 юаней (1,36 млн – 1,5 млн рублей). Более того, первым покупателям рестайлинговая модель обойдется еще дешевле: с учетом скидок цена составляет 103 900 – 119 900 юаней (1,2 млн – 1,39 млн рублей). Впоследствии обновленный седан должен добраться и до других стран, включая Россию.