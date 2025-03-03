Обновлённый Chery Arrizo 8 Pro стартует с младшим мотором

Марка Chery открыла прием заказов на рестайлинговую версию своей флагманской четырехдверки. Пока модель предложена только с базовой турбочетверкой 1.6, позже клиентам станут доступны машины с двухлитровым турбомотором.

Обновлённый седан Chery Arrizo 8 с приставкой Pro официально анонсировали в феврале. А в минувшие выходные в Китае объявили предварительные цены и начали принимать заявки. Старт «живых» продаж там намечен на 25 марта, тогда же появится точный прайс-лист. Напомним, четырехдверка в строю с 2022 года, она является флагманом среди чисто бензиновых легковушек бренда. Причем Arrizo 8 – это по-настоящему глобальный седан, он представлен во многих странах, включая Россию.

Chery Arrizo 8 Pro для Китая 1 / 2 Chery Arrizo 8 Pro для Китая 2 / 2

В плане дизайна «традиционный» Chery Arrizo 8 Pro в целом повторил гибридный вариант, который в Поднебесной считается отдельной моделью под названием Chery Fulwin A8L (гибрид вышел на домашний рынок в декабре 2024-го). Если сравнивать с дореформенной бензиновой «восьмеркой», то другими стали радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Собственные фишки Pro-версии – светодиодные ромбы по бокам решетки и хромированные накладки на заднем бампере (у гибрида этого добра нет). Габариты после рестайлинга не изменились. Длина предназначенного для Китая седана Chery Arrizo 8 Pro равна 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база составляет 2790 мм.

Chery Arrizo 8 Pro для Китая

В салоне – модернизированная передняя панель и новый блок управления «климатом». Вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (10,25 и 15,6 дюйма соответственно), а на руле появились сенсорные кнопки. Кроме того, у кресел теперь другая обивка.

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Техника прежняя. На данный момент к заказу доступен Chery Arrizo 8 Pro с младшей бензиновой турбочетверкой 1.6 (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В мае в продаже появятся машины с турбомотором 2.0 (254 л.с., 390 Нм), который может сочетаться не только с 7DCT, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом.

Chery Arrizo 8 Pro для Китая

Chery Arrizo 8 Pro 1.6T предложен в трех комплектациях. Самый дешевый седан имеет 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, обычный круиз-контроль. Начиная со второго по старшинству исполнения появляются панорамный люк, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой. Топ-версия – это еще память настроек и вентиляция водительского кресла, система очистки и ароматизации воздуха в салоне. За доплату для самой дорогой четырехдверки можно заказать противотуманки, массажер передних кресел (плюс вентиляция пассажирского сиденья).

Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая 1 / 6 Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая 2 / 6 Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая 3 / 6 Гибридный Chery Fulwin A8L для Китая 4 / 6 Гибридный Chery Fulwin A8L для Китая 5 / 6 Гибридный Chery Fulwin A8L для Китая 6 / 6

Сейчас за обновленный Arrizo 8 Pro с базовым мотором просят 119 900 – 135 900 юаней (около 1,5 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу). Не исключено, что после запуска «живых» продаж седан окажется чуть дешевле. Дореформенная «восьмерка» пока еще в строю, ее цена начинается с 99 900 юаней (1,2 млн рублей). Позже рестайлинговая четырехдверка доберется и до других рынков.