Седан Chery Arrizo 8 превратился в Fulwin A8L с другим дизайном

От знакомой россиянам четырехдверки Arrizo 8 новая модель семейства Fulwin отличилась оформлением передней части и кормы. Кроме того, для седана A8L предусмотрено два варианта дизайна интерьера – с табло или раздельными экранами приборки и мультимедиа.

Компания Chery вывела на домашний рынок подзаряжаемый гибридный седан Fulwin A8L. Напомним, в Поднебесной Fulwin (на китайском звучит как Fengyun) – это отдельное семейство с собственной эмблемой, созданное специально для электрифицированных машин. Четырехдверка же A8L не разработана «с нуля» — за основу взяли знакомую и россиянам модель Chery Arrizo 8. Причем на родине «элька» стала уже третьей разновидностью донорского седана: там также присутствуют гибриды Fulwin A8 и Fulwin A8 Yuanhang. Первый в плане дизайна от чисто бензиновой четырехдверки ничем не отличается, а у второго переделана лишь передняя часть. У Fulwin A8L отличий от исходного Chery Arrizo 8 намного больше. Но, возможно, это временно, так как не исключено, что модели только с ДВС впоследствии проведут рестайлинг в стиле «эльки». Впрочем, вернемся к новинке.

Новый гибрид Chery Fulwin A8L 1 / 3 Chery Fulwin A8 2 / 3 Chery Fulwin A8 Yuanhang. Ранее этот седан выставлялся под именем A8 Pro 3 / 3

Итак, седану Chery Fulwin A8L достались оригинальная радиаторная решетка, иные задний бампер и фонари. Еще модернизировали фары – их не пронизывает хромированная плашка, как оптику исходного Arrizo 8 и двух его других гибридных братьев. Длина Fulwin A8L в зависимости от версии равна 4780 или 4790 мм, колесная база – те же 2790 мм, что и у остальных седанов для Китая (российский Arrizo 8 чуть компактнее).

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

У «эльки» два варианта оформления салона. «Простые» версии имеют табло, как и донорский седан (к слову, фото интерьера «дешевых» гибридов компания Chery не предоставила): это объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы, каждый диагональю 10,25 дюйма. Более дорогие варианты получили раздельные экраны диагональю 10,25 и 15,6 дюйма соответственно. В базе еще есть двухзонный климат-контроль и круиз-контроль. «Роскошные» комплектации – это панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Chery Fulwin A8L предложен с двумя вариантами силовой установки на выбор. Те самые «простые» версии оснащены бензиновым атмосферником 1.5 (102 л.с.), электромотором мощностью 204 л.с. (расположен на передней оси) и батареей емкостью 9,5 кВт*ч. Суммарная отдача – 306 л.с. и 435 Нм. Только на электротяге такой седан может проехать 70 км по китайскому циклу CLTC.

В дорогих комплектациях Fulwin A8L имеет турбочетверку 1.5 (156 л.с.), тот же 204-сильный электродвигатель и аккумулятор емкостью 18,67 кВт*ч. Совокупная отдача – 360 л.с. и 530 Нм. Запас хода в электрическом режиме – 145 км. При этом в рамках запуска A8L в Chery заявили о том, что более мощная модификация якобы установила рекорд среди массовых подзаряжаемых гибридных четырехдверок: ее суммарная дальнобойность при полном баке составила 2369,915 км.

Гибридный седан с 306-сильной установкой оценили в 109 900 – 119 900 юаней (около 1,5 млн – 1,66 млн рублей по текущему курсу). Chery Fulwin A8L с 360-сильной системой обойдется в 129 900 – 149 900 юаней (1,8 млн – 2,1 млн рублей).

Между тем Chery готовится расширить гамму Fulwin за счет флагманской четырехдверки A9. Эта модель, как ожидается, появится в продаже в следующем году.