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Большой седан Chery Arrizo 8 сменил имя и дизайн

20.11.2023 217 0 0

У китайской четырехдверки появилась бензоэлектрическая версия. На домашний рынок такая модификация должна выйти до конца текущего года, впоследствии гибрид вполне может добраться и до России.

Полторы недели назад компания Chery анонсировала в Поднебесной новую электрифицированную линейку, для которой возродили название Fulwin (на китайском звучит как Fengyun). Напомним, такое имя носила первая серийная модель марки Чери, дебютировавшая в 1999 году. Кстати, позже у той машины появился наследник, и он знаком россиянам: речь идет об Амулете. Так вот во время презентации новой серии продемонстрировали концептуальные четырехдверку Fulwin A9 и кроссовер Fulwin T11. Однако первенцем семейства Fulwin будет другой автомобиль – седан A8. Премьера товарной «восьмерки» состоялась в рамках проходящего в эти дни в Гуанчжоуавтосалона.

Chery Fulwin A8 Pro и Fulwin A8

Совсем новой моделью Fulwin A8 не является – это подзаряжаемая гибридная версия доступного и в РФ Chery Arrizo 8. Причем гибрид представлен в двух вариантах: один них внешне мало отличается от исходного седана, у второго же – с приставкой Pro – оригинальная передняя часть. Так, Pro-версии достался новый бампер, а радиаторная решетка такой машины состоит из двух частей: у верхней – множество отверстий и нет рамки, на нижнюю поместили блестящие горизонтальные «штрихи». Корма такая же, как у чисто бензинового Arrizo 8, разве что патрубки выпускной системы спрятаны под бампером.

Chery Fulwin A8 Pro
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Chery Fulwin A8 Pro
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Chery Fulwin A8 Pro
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Chery Fulwin A8 Pro
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Chery Fulwin A8 Pro
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Внутри Fulwin A8 повторил «традиционную» четырехдверку, разница лишь в цветах материалов отделки. Тут табло, то есть объединенные виртуальная приборка и экран мультимедийной системы, отдельная сенсорная полоска, которая отвечает за управление «климатом», усеченное рулевое колесои вынесенные на двери «пульты» настроек кресел (как у Мерседесов).

Chery Fulwin A8
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Chery Fulwin A8
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Chery Fulwin A8
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В состав установки C-DM гибридного седана вошли бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и пара электромоторов. По предварительным данным, Fulwin A8/A8 Pro имеет батарею емкостью 18,3 кВт*ч, только на электротяге четырехдверка проедет более 100 км по циклу WLTC, общая дальнобойность – 1400 км (также по WLTC).

Интерьер у Chery Fulwin A8 Pro и Fulwin A8 одинаковый, и он такой же, как у исходного седана Chery Arrizo 8

Ожидается, что в Китае продажи Fulwin A8 стартуют до конца текущего года, цены еще не объявлены.

Между тем недавно российский офис Chery объявил о создании суббренда Chery NEV, под которым у нас будут продавать гибриды и электрокары. Не исключено, что в эту линейку войдет и гибридная «восьмерка».

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