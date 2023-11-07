Chery планирует вывести на российский рынок новый бренд

В ходе «перекраивания» автомобильного рынка РФ многие китайские бренды заметно укрепили свои позиции. Это справедливо в том числе по отношению к Chery: согласно данным «Автостата», за первые десять месяцев текущего года только материнская марка реализовала на российском рынке около 94,3 тыс. экземпляров. Этот результат на 262% больше, чем за январь-октябрь прошлого года. Он позволил Чери занять место самого продаваемого иностранного автомобильного бренда в стране.

Концерн Chery является мультибрендовым: на российском рынке, помимо машин под основной маркой, он сейчас продаёт ещё модели Exeed, Omoda, Jetour, Kaiyi и Jaecoo. Причём на этом «поднебесный» производитель останавливаться не собирается, так как сегодня пресс-служба местного подразделения уведомила о том, что в РФ в следующем году появится новый бренд – Chery NEV.



На фото: Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid

Эта аббревиатура расшифровывается как New Energy Vehicle: под новым брендом АО «Чери Автомобили Рус» собирается продавать машины на альтернативных источниках энергии. Как пояснили в пресс-службе, речь идёт о моделях как с гибридными, так и с полностью электрическими силовыми установками. Конкретные автомобили, которые появятся в продаже в РФ в 2024 году уже под новым брендом, производитель пока не назвал.



У нового бренда Chery NEV на российском авторынке будет индивидуальная дилерская сеть, которая будет создана на конкурсной основе. Как рассказали в местном офисе Чери, на первом этапе она будет включать в себя порядка 70 партнёров на территории страны, пока что кандидатам предлагается заполнить заявку на сайте проекта.



В компании отметили, что новую марку Chery NEV возглавил Дмитрий Максимов, ранее занимавший должность директора по продажам машин бренда Volkswagen на рынках России и Казахстана. Сообщается, что под его руководством немецкая марка вошла в ТОП-5 зарубежных брендов на рынке РФ, а её доля выросла до 6,7%. Кстати, по данным «Автостата», в текущем году доля Чери на российском рынке составляет 11,4%.

На фото: Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid

Напомним, в конце прошлого месяца на российский рынок вышли гибридные версии кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro и Tiggo 7 Pro, причём оба plug-in гибрида доступны только в одной комплектации – топовой Ultimate. SUV делят одну силовую установку: в её основе лежит бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка мощностью 147 л.с., работающая в тандеме с двумя электромоторами; её совокупная отдача равна 235 л.с.



У Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid запас хода при движении только на электротяге составляет 80 км, а у гибридного Tiggo 7 Pro – 82 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC). На разгон от 0 до 100 км/ч «восьмёрке» требуется 7,5 секунды, «семёрке» – 7,4 секунды, а максимальная скорость у кроссоверов одинаковая и составляет 180 км/ч. Рекомендованная розничная цена Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid составляет 5 199 900 рублей, а покупка гибрида Tiggo 7 Pro обойдётся в 3 999 900 рублей.

