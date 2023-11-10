Chery готовит целую россыпь новинок под суббрендом Fulwin

В ближайшие пару лет на рынок выведут 11 моделей новой серии. Скорее всего, некоторые из грядущих машин появятся и в России.

Накануне компания Chery провела на родине презентацию очередного суббренда с отдельной эмблемой, для него возродили имя, которое хорошо знакомо местной публике: Fulwin (на китайском звучит как Fengyun). Так называлась первая серийная модель марки Чери, дебютировавшая в 1999 году. Позже у той машины появился наследник, и вот он-то известен россиянам: речь идет об Амулете. Теперь же под маркой Fulwin будут выпускать престижные электрифицированные автомобили.

Будущие модели Chery Fulwin 1 / 2 Будущие модели Chery Fulwin 2 / 2

Заявлено, что в ближайшие два года в продажу запустят 11 моделей Fulwin, в гамму войдут седаны и кроссоверы. Машинам нового суббренда обещана платформа E0X с 800-вольтовой электросистемой: эту «тележку» используют и другие принадлежащие Chery марки (например, Exeed готовится вывести на рынок линейку Sterra/Exlantix), на ней могут быть построены как последовательные гибриды, так и полноценные электрокары.



Всю линейку Fulwin засветили на тизерах, но живьем показали лишь две грядущие новинки, да и те представлены в статусе концептов, их фотографии опубликовало местное издание Autohome. Кстати, эти две модели сама Chery анонсировала еще в сентябре.

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Более-менее готовым к производству выглядит большой гибридный седан Fulwin A9. Четырехдверка, в свою очередь, выросла из шоу-кара Chery Arrizo Star, который продемонстрировали весной. Особенности внешности предсерийной «девятки» — узкие фары, «табло» с диодами вместо привычной радиаторной решетки, скрытые ручки дверей, выдвижной спойлер и крупные колеса. В салоне – отдельные дисплеи приборки и мультимедийной системы. Седан Chery Fulwin A9 также имеет адаптивные амортизаторы и десть подушек безопасности.



Chery Fulwin A9

Вторая новинка – гибридный кроссовер Fulwin T11, и у него больше мишуры, присущей концептам. Например, задние двери распахиваются против хода движения, а вместо наружных зеркал установили камеры. Другие фишки SUV – заглушка со светящимися прорезями, оформленные в виде единых плашек головная оптика и задние фонари, лидар над лобовым стеклом. В салон T11 журналистов не пустили, при этом объявлено, что кросс шестиместный.



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Ожидается, что седан Chery Fulwin A9 и кроссовер Fulwin T11 перевоплотятся в серийные модели в ближайшем будущем. Вероятно, впоследствии некоторые автомобили новой линейки доберутся и до РФ. Кстати, совсем недавно российский офис Chery объявил о создании суббренда Chery NEV, под которыму нас будут продавать гибриды и электрокары.

