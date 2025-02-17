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Обновлённый седан Chery Arrizo 8 выйдет на рынок с приставкой Pro

17.02.2025 578 0 1

Компания Chery опубликовала официальные изображения рестайлинговой версии своей флагманской четырехдверки. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. А вот техника, по предварительным данным, прежняя.

Седан Chery Arrizo 8 стартовал в Китае в 2022 году, в гамме марки он сейчас занимает позицию флагмана. Впоследствии четырехдверка появилась на многих экспортных рынках, включая Россию. И вот пришло время планового рестайлинга – опубликованы официальные изображения. Одновременно объявлено о том, что на родине Chery такой седан будет доступен с приставкой Pro. Судя по всему, это значит, что дореформенная «восьмерка» там останется в строю – по крайней мере, на какое-то время.

Обновленный Chery Arrizo 8 Pro
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Обновленный Chery Arrizo 8 Pro
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Обновленный Chery Arrizo 8 Pro
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Внешне чисто бензиновая четырехдверка в целом повторила гибрид Chery Fulwin A8L, который в КНР продают с декабря 2024-го (там он считается отдельной моделью). Если сравнивать с дорестайлинговым седаном, то заменили передний бампер, фары и радиаторную решетку. Собственная фишка Chery Arrizo 8 Pro – диодные ромбы по бокам решетки (у гибридной модификации таких нет). Корму машины только с ДВС на фирменных картинках пока не продемонстрировали, но, скорее всего, сзади модель также скопировала гибрид. То есть Pro-версии достались еще и новые фонари.

Обновленный Chery Arrizo 8 Pro
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Обновленный Chery Arrizo 8 Pro
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Обновленный Chery Arrizo 8 Pro
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Интерьер тоже переделан по лекалам гибридного седана. Внутри Chery Arrizo 8 Pro вместо единого табло установили отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, на руле появились сенсорные кнопки. Другими еще стали передняя панель и блок управления «климатом». Наконец, у кресел новая обивка.

Гибридный седан Chery Fulwin A8L
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Гибридный седан Chery Fulwin A8L
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Гибридный седан Chery Fulwin A8L
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О технике Arrizo 8 Pro сам производитель еще не рассказал. Китайские СМИ считают, что она прежняя. На домашнем рынке дореформенный седан сейчас доступен с бензиновыми турбочетверками 1.6 (197 л.с., 290 Нм) и 2.0 (254 л.с., 390 Нм). Оба мотора сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, двухлитровому двигателю также положен классический восьмиступенчатый автомат (но только в топовой комплектации).

Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая
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Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая
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Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая
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Дореформенный Chery Arrizo 8 для Китая
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Полноценную презентацию Chery Arrizo 8 Pro проведут в Китае в ближайшее время, в продажу такой седан должен поступить в апреле. Позже обновленная четырехдверка доберется и до других стран – вероятно, российский рынок тоже будет в списке.

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