Стартовало производство пятиместной версии кроссовера Tenet T8

Молодой российский бренд под названием Tenet вышел на авторынок РФ в феврале 2025 года, проект является результатом партнёрства холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Выпуск машин под маркой Tenet налажен на мощностях завода в Грабцево под Калугой (ранее им владел концерн Volkswagen). Продажи семиместного кроссовера Tenet T8 стартовали осенью прошлого года, а теперь семейство готовится пополниться пятиместной версией.

На фото: Tenet T8

Напомним, «донором» для Tenet T8 стал китайский паркетник Chery Tiggo 8 Plus. Ныне представленный паркетник имеет исключительно семиместный салон, полный привод, а под капотом у него располагается 2,0-литровый турбомотор, мощность которого равна 197 л.с., а максимальный крутящий момент – 375 Нм. Этот двигатель работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом.

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Сегодня, 16 июня, на заводе в Калуге стартовало производство новой версии модели (по технологии полного цикла – со сваркой, окраской и сборкой). У такого Tenet T8 салон рассчитан на пятерых седоков и больше объём багажника при прежних габаритах. Так, длина паркетника равна 4725 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, расстояние между осями – 2710 мм. Объём багажника у новой версии Tenet T8 составил 889 литров (для сравнения, минимальный показатель у семиместного варианта – 193 литра). Со сложенными задними сидениями грузовое пространство можно увеличить до 1930 литров.

Фото с производства пятиместного Tenet T8 на заводе в Калуге

Помимо этого, у новой версии Tenet T8 передний привод и иная техника: под капотом находится турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, её максимальная мощность равна 186 л.с., а крутящий момент – 275 Нм. Этот мотор может «питаться» бензином Аи-92. В пару к нему предлагается та же семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями мокрого типа, которая идёт в комплекте с 2,0-литровым мотором для семиместной версии.

На фото: салон Tenet T8

Как рассказали в пресс-службе бренда, у новой модификации Tenet T8 кузов и скрытые полости проходят обработку воском, а днище получило дополнительную защиту антикоррозийными и антигравийными материалами, плюс улучшена шумоизоляция. Как и другие модели марки, пятиместный вариант T8 снабдили полным зимним пакетом, который включает в себя подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ещё в списке оснащения новой модификации Tenet T8 числятся: 18-дюймовые колёсные диски, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, телематическая система, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, а также информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 15,6 дюйма.

Дата старта продаж новинки, а также её цены станут известны позже. Вероятно, она окажется дешевле имеющейся семиместной версии Tenet T8 с 2,0-литровым мотором. Отметим, рекомендованная розничная цена стартовой версии кроссовера на сегодняшний день равна 3 630 000 рублей, а за топовое исполнение просят 3 885 000 рублей.