Кроссовер Tenet T8 станет доступнее в России: пять мест и новый мотор

Марка Tenet анонсировала расширение гаммы своего флагманского паркетника. Наряду с семиместным полноприводным SUV у нас будут продавать пятиместную версию с передним приводом. Новая модификация также получила другой мотор.

Кроссовер Tenet T8 стартовал в России осенью прошлого года, сейчас он возглавляет гамму бренда, который, по сути, пришел на смену Chery. Модель представляет собой Chery Tiggo 8 Plus (в РФ такой не продавали) с другими эмблемами и шильдиками. На данный момент Tenet T8 доступен исключительно в семиместном исполнении с бензиновым турбомотором 2.0 TGDI (197 л.с., 375 Нм), роботом и полным приводом. Теперь же объявлено о расширении гаммы – скоро россиянам предложат пятиместную переднеприводную модификацию.

В плане дизайна от трехрядного T8 новая модификация ничем не отличается. Стало быть, габариты тоже не изменились. Длина – 4725 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Объем багажника пятиместного Tenet T8 – 889 литров (минимальный показатель семиместного кроссовера – 193 литра), со сложенными креслами второго ряда – 1930 литров.

Переднеприводный пятиместный паркетник также получил другой двигатель. Эту модификацию предложат с турбочетверкой 1.6 мощностью 186 л.с. (275 Нм). Мотор может «питаться» АИ-92. Как и прежде, Tenet T8 комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Для двухрядного кроссовера с 1.6T и передним приводом также заявлены: 18-дюймовые диски, панорамный люк, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, телематика.

Цены объявят позже. Семиместный полноприводный Tenet T8 с 2.0T без учета акций сегодня стоит 3 630 000 – 3 885 000 рублей. Производство автомобилей марки Tenet ведется по технологии полного цикла на заводе холдинга АГР в Калуге.