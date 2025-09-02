Кроссовер Tenet T8 выходит на российский рынок: цены и комплектации

Семиместный паркетник доступен в РФ в двух комплектациях – Prime и Ultra. Под капотом у этого полноприводного SUV находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. (375 Нм).

Российский авторынок пополнился брендом Tenet в феврале 2025 года. Выпуск машин под этой маркой недавно наладили на мощностях завода в Грабцево под Калугой, которым ранее владел концерн Volkswagen, а теперь эта площадка принадлежит холдингу «АГР». Напомним, в первой половине прошлого месяца на конвейер встал кроссовер Tenet T7, на прошлой неделе к нему присоединился паркетник Tenet T4, а вчера, 1 сентября, стартовало производство Tenet T8. Теперь компания обнародовала цены и объявила о том, что дилеры начали собирать предзаказы на новинку.

На фото: Tenet T8

Как мы уже отмечали ранее, «донором» для Tenet T8 стал китайский паркетник Chery Tiggo 8 Plus. Габаритная длина кроссовера с индексом T8 равна 4725 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, а расстояние между осями составляет 2710 мм. Объём грузового пространства семиместного паркетника составляет 193, 889 или 1930 литров – в зависимости от конфигурации салона. Дорожный просвет – 196 мм.

Под капотом кроссовера Tenet T8 располагается 2,0-литровый турбомотор, максимальная мощность которого равна 197 л.с., крутящий момент – 375 Нм. Он работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом. На разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 8,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч. Расход топлива в загородном режиме – 7,2 литра на 100 км. SUV снабдили системой полного привода i-4WD. Предусмотрено шесть режимов ездовой электроники – Эко, Стандарт, Спорт, Снег, Грязь, 4x4.

Новинка предложена в РФ в двух комплектациях, стартовой является Prime. Рекомендованная розничная стоимость такого кроссовера равна 3 540 000 рублей. Tenet T8 в начальном исполнении получил: 18-дюймовые алюминиевые колёсные диски, мониторинг давления в шинах, светодиодные ходовые огни и фонари, электропривод наружных зеркал, панорамная крыша площадью 1,2 кв.м с люком и шторкой, акустические передние стёкла, передние и задние парктроники, датчики света и дождя, функции бесключевого доступа, запуска двигателя кнопкой, дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, а также полный «зимний» пакет.

Ещё в списке оснащения варианта Prime числятся: шесть подушек безопасности, система панорамного обзора 540°, круиз-контроль, функция бесконтактного открывания багажной двери, двухзонный климат-контроль, а также дисплей диагональю 10,3 дюйма, исполняющий роль виртуального щитка приборов и информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, восемью динамиками и четырьмя разъёмами USB типов A и C.

Покупка Tenet T8 в топовой комплектации – Ultra – обойдётся не менее чем в 3 790 000 рублей. Такой кроссовер имеет: 19-дюймовые «катки», наружную подсветку под зеркалами и порогами, девять подушек безопасности, тёмно-графитовую отделку потолка, функцию вентиляции передних кресел, дефлекторы для третьего ряда, акустику с 10 динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, проекционный дисплей, а также пакет водительских ассистентов (ADAS).

Напомним, паркетником начального уровня в линейке Tenet является модель с индексом T4 (её «донор» – знакомый россиянам Chery Tiggo 4). Стоимость этого кроссовера равна 2,22 – 2,35 млн рублей.