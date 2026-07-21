На заводе в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство бизнес-седана Tenet A8

Дата начала продаж, а также цены грядущей четырёхдверной новинки, предназначенной для российского рынка, станут известны позже.

Бренд под названием Tenet появился на авторынке РФ в феврале 2025 года, он является одним из итогов партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Актуальная модельная линейка включает в себя только кроссоверы с индексами T4, T4L, T7 и T8, причём их производство налажено на мощностях предприятия в Грабцево под Калугой, которое ранее принадлежало концерну VW. Пару недель назад Tenet анонсировал новинку для российского рынка – на этот раз бизнес-седан.

На фото: Tenet A8

Грядущая четырёхдверка получила название Tenet A8 (привет, Ауди!), любопытно, что её прописка отличается от «братьев» по модельному ряду. В пресс-службе марки сегодня, 21 июля 2026 года, рассказали о начале серийного производства седана по технологии полного цикла – со сваркой, окраской и сборкой. Выпуск налажен на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), которым ранее владели GM и Hyundai, а теперь он принадлежит холдингу «АГР».

Аналогично другим моделям «местной» марки, у Tenet A8 есть «близнец»: его роль исполнил седан, который в Китае продаётся под названием Chery Arrizo 8 Pro. Он появился на домашнем рынке весной 2025-го, а его спортивная версия – в июне того же года. Кстати, в российской модельной линейке этого бренда на сегодняшний день представлена только дорестайлинговая версия Arrizo 8 (появилась здесь в 2023-м).

На фото: Tenet A8 на заводе в Шушарах

Известно, что габаритная длина Tenet A8 составляет 4757 мм, ширина – 1832 мм, высота – 1469 мм, расстояние между осями – 2770 мм. Для сравнения, у нынешнего корейского бизнес-седана Kia K5 длина равна 4905 мм, колёсная база – 2850 мм. Известно, что грядущей местной новинке положен зимний пакет, включающий в себя подогрев всех сидений и рулевого колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кроме того, предусмотрена обработка днища и скрытых полостей воском, нанесение антикоррозийных материалов.

Как ранее сообщали Колёса.ру, на российском рынке бизнес-седан будет доступен с двумя вариантами техники. Роль «младшего» исполняет бензиновый 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 275 Нм. В пару ему предлагается семиступенчатая роботизированная коробка передач, а на разгон с места до «сотни» у такой четырёхдверки уходит 9,9 секунды.

В свою очередь, роль «старшего» отдана 2,0-литровому бензиновому турбомотору, максимальная мощность которого составляет 197 л.с., крутящий момент – 375 Нм. Ему в комплект положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Такому бизнес-седану на разгон с места до «сотни» требуется ровно 9 секунд.

На фото: Chery Arrizo 8 Pro (для китайского рынка)

В списке оснащения модели числятся: виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма, панорамная крыша, передние кресла с подогревом, вентиляцией, электрорегулировками и функцией запоминания настроек, акустика Sony. Помимо этого, пассажирам второго ряда доступны отдельные дефлекторы климатической установки, центральный подлокотник и USB-разъёмы.

В дальнейшем появится информация о дате старта продаж, составе комплектаций и ценах бизнес-седана Tenet A8.