Модель Santa Fe, ставшая первым серийный кроссовером бренда, ведёт свою историю с 2001 года, именно тогда было представлено первое поколение ставшего практически сразу популярным паркетника. Сегодня в производстве пятая генерация кроссовера, её премьера состоялась летом 2023 года. Подходит время для планового рестайлинга, и прототипы всё чаще попадаются в объектив фотошпионов.

Нынешний Hyundai Santa Fe 1 / 3 Нынешний Hyundai Santa Fe 2 / 3 Нынешний Hyundai Santa Fe 3 / 3

Ещё по самым ранним фотографиям замаскированных образцов было понятно, что внешность в ходе рестайлинга изменится радикальным образом. Теперь стало видно чуть больше деталей: спереди появятся вертикальные светодиодные полоски по краям и одна горизонтальная вдоль кромки капота, похожее решение применено на новом Tucson. Блоки основного света будут расположены примерно по центру переднего бампера (по высоте). Боковины, скорее всего, останутся неизменными, сзади же кроссовер будет восприниматься совершенно иначе за счёт схожего с тем же Tucson оформлением фонарей, которое придёт на смену самой спорной части нынешнего Санта Фе — низко расположенным горизонтальным блокам.

Рендер нового Hyundai Santa Fe

Нынешний же кроссовер оснащается различными силовыми установками на разных рынках. Среди них — бензиновый атмосферник 2.5 мощностью 194 л.с. (246 Нм) в сочетании с классическим восьмиступенчатым автоматом, турбочетверка 2.5, которая выдаёт 281 л.с. и 422 Нм, в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Ожидается, что в ходе рестайлинга робот заменят на обычный автомат из-за жалоб на не самую лучшую и плавную работу первого. Есть также гибридные варианты с бензиновым турбомотором 1.6T GDI Gamma III в основе: в безрозеточной версии HEV она выдаёт 180 л.с. и 265 Нм, на подзаряжаемой модификации PHEV — 160 л.с. и 265 Нм.

Рендер нового Hyundai Santa Fe

Премьера новинки может состояться до конца этого года. Между тем, на днях был представлен план развития Hyundai до 2030 года.