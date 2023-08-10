Новый Hyundai Santa Fe: без дизелей, багажник-терраса и бардачок-дезинфектор

Компания Hyundai провела премьеру среднеразмерного кроссовера Santa Fe пятого поколения. В родной Южной Корее он поступит в продажу уже в этом месяце, на других рынках — в первой половине 2024 года.

Дизайн «пятого» Santa Fe компания Hyundai рассекретила ещё в прошлом месяце: многие тогда сошлись во мнении, что новый корейский кроссовер копирует стилистику британских внедорожников Land Rover, но при этом нельзя отрицать, что у него много оригинальных деталей — например, запоминающаяся H-образная светодиодная «оптика». Вид и расположение горизонтальных задних фонарей понравился не всем, зато такие фонари позволили сделать багажную дверь максимально широкой, в открытом виде она занимает горизонтальное положение и создаёт эффект террасы на открытом воздухе, под ней можно разместить столик для пикника.

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Со сменой поколений колёсная база Santa Fe увеличилась с 2765 до 2815 мм (имеется ввиду глобальная версия кроссовера, в Китае выпускается удлинённый Santa Fe), габаритная длина выросла с 4785 до 4830 мм, ширина прежняя — 1900 мм, высота варьируется в диапазоне от 1720 до 1780 мм в зависимости от оснащения (в прошлом поколении было 1685 мм). В стойках кузова за задними дверьми есть прикрытые крышками рукоятки для облегчения доступа к грузу на крыше. Штатный размер колёс — 18, 20 либо 21 дюйм. Снаряженная масса — от 2060 до 2295 кг в зависимости от модификации.



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В салоне стало просторнее: пространство для ног во втором ряду увеличилось на 35 мм до 1075 мм, в третьем ряду — на 15 мм до 761 мм. Запас пространства по высоте в третьем ряду вырос на 69 мм до 958 мм. Кресла второго и третьего рядов в сложенном положении образуют ровный пол — на нём можно организовать два спальных места. Вместо стандартного трёхместного дивана во втором ряду можно заказать два индивидуальных кресла повышенной комфортности, у них регулируется угол наклона не только спинок, но и подушек. Объём багажника по методике VDA — от 725 до 1275 л в зависимости от количества задействованных мест.



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Начерченная словно по линейке передняя панель выглядит намного строже, дороже и современнее, чем у «четвёртого» Santa Fe. Перед водителем теперь полностью виртуальное двухэкранное табло (2 x 12,3 дюйма), причём мультимедийный экран слегка развёрнут к водителю. Отдельный блок климат-контроля снабжён собственным 6,6-дюймовым сенсорным экраном, но для регулировки температуры используются традиционные вращающие рукоятки — это удобно. На верхнем этаже высокого двухэтажного центрального тоннеля разместился слот беспроводной зарядки для двух смартфонов. Перчаточных ящиков два, верхний оборудован ультрафиолетовым дезинфектором для стерилизации личных вещей. Вся отделка — из экологически чистых материалов с применением вторсырья.

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Технических подробностей о новом Santa Fe пока немного: в пресс-релизе ничего не сказано о подвеске, тормозах и системе полного привода, но раскрыта гамма силовых установок. Наиболее мощная и динамичная версия кроссовера будет оснащаться бензиновой «турбочетвёркой» 2.5T GDI из семейства Theta III (281 л.с., 422 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), тогда как атмосферной версии этого мотора (194 л.с., 246 Нм) в пару положен 8-ступенчатая гидромеханическая АКП. Santa Fe с 2,5-литровым турбомотором разгоняется до 100 км/ч за 8 с, максимальная скорость — 210 км/ч.



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Бензиновый турбомотор 1.6T GDI Gamma III будет предложен только в составе гибридных силовых установок: на безрозеточной версии HEV он выдаёт 180 л.с. и 265 Нм, на подзаряжаемой от внешнего источника версии PHEV — 160 л.с. и 265 Нм. Мощность вживлённого в 6-ступенчатый «автомат» электромотора в обоих случаях не раскрыта.



Hyundai Santa Fe XRT Concept

Вместе с серийным кроссовером показан «приключенческий» концепт Santa Fe XRT с «зубастыми» шинами, экспедиционным багажником и прочей оффроудной амуницией. Нет сомнений, что нечто подобное предложат в виде спецверсии или пакета дополнительного оснащения, потому что у прошлого Santa Fe уже была версия XRT для североамериканского рынка.

