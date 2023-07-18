Совсем другой коленкор: новый Hyundai Santa Fe метит в нишу Land Rover Discovery

Компания Hyundai рассекретила дизайн среднеразмерного кроссовера Santa Fe пятого поколения, который позиционируется как просторный семейный SUV для путешествий и отдыха на природе. Полноценная премьера нового Santa Fe с техническими подробностями состоится в августе.

Hyundai Motor Group в XXI веке лихо экспериментирует с дизайном автомобилей своих дочерних брендов, причём чем новее модель, тем радикальнее перемены. «Пятый» Santa Fe — наглядное тому подтверждение: прежние четыре поколения не были похожи друг на друга, но были условно объединены округлыми формами, а вот кроссовер пятого поколения будет подчёркнуто квадратно-гнездовым и вместе с тем элегантным.

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В пропорциях, дверных проёмах и оформлении стоек кузова нового Santa Fe можно увидеть цитаты канонического Land Rover Discovery 3 (L319), но и авторских черт у южнокорейской новинки предостаточно: в качестве системообразующего мотива выбрана буква Н, с которой начинается название марки Hyundai, эту букву можно увидеть в оформлении светотехники, переднего бампера и дефлекторов вентиляции в салоне.



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В салоне тоже трудно отделаться от ассоциаций с Discovery: руль с массивной ступицей и расположенными под прямым углом спицами, начерченная словно по линейке передняя панель, отдельный крупный блок микроклимата, прямой и высокий центральный тоннель. Тоннель, кстати, двухэтажный, с вещевой нишей внизу и широкой полкой беспроводной зарядки для двух смартфонов наверху. Признак времени — полностью виртуальное двухэкранное табло (2 x 12,3 дюйма), причём его мультимедийная часть слегка развёрнута к водителю. В отделке используются дорогие на вид материалы, в том числе с текстурой под дерево и кожа наппа. Потолок, спинки сидений второго и третьего рядов, дверные карты, коврики и пороги обиты экологически чистыми материалами на основе переработанного пластика.



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Hyundai всячески подчёркивает улучшенную практичность нового Santa Fe и более просторный, чем у предшественников, трёхрядный салон: колёсная база увеличена, а передний свес уменьшен ради более благородных пропорций. Интерьер и багажник будут одними из самых вместительных в своём классе. Почти плоская багажная дверь растянута на всю ширину кузова и обеспечивает максимально возможный погрузочный проём. В открытом виде багажная дверь занимает горизонтальное положение и создаёт эффект террасы на открытом воздухе, под ней можно разместить столик для пикника. Сиденья второго и третьего рядов в сложенном положении образуют ровный пол, на котором удобно организовать два места для ночлега. Крыша, судя по картинкам, приспособлена для установки палатки — таким образом в путешествие с ночёвкой могут отправиться сразу четыре человека.

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О технике информации пока нет, её обнародуют в августе в рамках полноценной премьеры «пятого» Santa Fe. Тем не менее на картинках видно, что новый кроссовер не стесняется выхлопных труб — они у него довольно массивные. На корме машины медного цвета виден шильдик 2.5T, недвусмысленно указывающий на позаимствованную у кроссовера четвёртого поколения бензиновую «турбочетвёрку» мощностью около 280 л.с., но основная ставка, вероятно, будет сделана на гибридные модификации.



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Главным рынком сбыта для Hyundai Santa Fe являются США: за первые шесть месяцев текущего года корейский кроссовер разошёлся здесь тиражом 61 142 экземпляра, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидируют в сегменте среднеразмерных SUV американского рынка на данный момент Jeep Grand Cherokee (за первое полугодие продано 124,956 шт., -7%), Toyota Highlander (113,264 шт., -3,5%) и Ford Explorer (104,423 шт., +1,5%).

