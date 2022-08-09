Растянутый Hyundai Santa Fe пережил рестайлинг: оригинальный снаружи и европейский внутри

Глобальный кроссовер Hyundai Santa Fe актуального поколения дебютировал в феврале 2018-го, а под конец того же года состоялась премьера и китайского варианта. Напомним, модель для Поднебесной гораздо крупнее, вдобавок она отличается дизайном. Два года назад «мировой» Санта пережил существенную модернизацию: он переехал на другую платформу и сменил моторную гамму. В Китае же рестайлинговый паркетник представлен только сейчас, и у него обновок меньше. Фотографии «поднебесного» посвежевшего Santa Fe опубликовало местное издание Autohome.
Новая «тележка» предназначенному КНР кроссоверу не досталась. Да и внешне такой SUV мало изменился: модель получила иные радиаторную решетку и передний бампер, ну и еще задние фонари теперь «прозрачные». Если же сравнивать с глобальным Santa Fe, то у китайского оригинальные и передок, и корма. Габариты прежние: длина «китайца» равна 4930 мм, колесная база – 2865 мм (показатели «мирового» рестайлингового паркетника – 4785 и 2765 мм соответственно).
Внутри «поднебесного» Hyundai Santa Fe появились новые центральный тоннель, блок управления «климатом» и кнопочный пульт коробки – они почти такие же, как у версий для Кореи, Европы и Америки. Впрочем, кое-какие «фишки» у растянутого кросса все же остались: например, усеченное рулевое колесо и мультимедиа-система с более крупным тачскрином (планшет новый, но точный размер еще неизвестен; у дореформенного китайского Санты дисплей на 10,25 дюйма, как и у нынешнего «мирового» SUV). Паркетник все так же бывает шести- или семиместным.
Техники реформы не коснулись. Удлиненный Santa Fe доступен исключительно с бензиновым «атмосферником» 2.0, который выдает 230 л.с. и 353 Нм. Двигатель сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом», привод передний или полный.
Обновленный кроссовер выйдет на китайский рынок в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дорестайлинговый Santa Fe сегодня стоит от 30 000 долларов. Для КНР модель производят локально, за выпуск отвечает компания Beijing Hyundai.
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