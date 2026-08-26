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Планы Hyundai: рост по всем фронтам, рамные модели для США и новый тип гибридов

26.08.2026 800 1 0
Планы Hyundai: рост по всем фронтам, рамные модели для США и новый тип гибридов

Президент и гендиректор Hyundai Motor Company Хосе Муньос сегодня представил весьма амбициозный план развития компании до 2030 года. Hyundai продолжит развиваться как глобальная компания и намерена в ближайшие годы добиться роста своего бизнеса на всех крупнейших рынках планеты.

Компания Hyundai Motor, в состав которой помимо материнского бренда Hyundai входит премиальный бренд Genesis, чувствует себя уверенно, несмотря на напряжённую геополитическую обстановку и сильно отличающиеся друг от друга тенденции развития автопрома в разных странах и регионах.

К 2030 году Hyundai Motor намерена довести свои глобальные продажи до 5,55 млн машин в год и занять 6% мирового рынка. В 2025 году компания реализовала 4,14 млн автомобилей. Операционная маржа к 2030 году должна превысить 9%.

Росту продаж должны способствовать более ста новых и обновлённых моделей, 58 из них появятся в Северной Америке (США и Канада), 49 — в Южной Корее, 26 — в Индии, 22 — в Китае. Электрифицированные автомобили (к ним относятся электромобили и все виды гибридов) к 2030 году должны составить 60% объёма продаж Hyundai Motor, тогда как в 2025 году их доля составила 23%.

Производственные мощности компании к 2030 году должны вырасти на 1,27 млн машин в год, самая большая прибавка будет в Северной Америке — плюс 500 000 машин в год, на втором месте Индия — плюс 320 000 машин в год.

Как видно, североамериканский рынок для Hyundai — самый важный, для него анонсированы несколько важных новинок. Например, подтверждено семейство рамных автомобилей, предвестником которого стал показанный в апреле на автосалоне в Нью-Йорке концептуальный внедорожник Hyundai Boulder (показан на заглавной фотографии). На рамной платформе также появятся среднеразмерный пикап и некие лёгкие коммерческие автомобили. Сроков по рамным машинам пока нет.

Ещё одна важная новинка — кроссовер Hyundai Santa Fe EREV с запасом хода более 965 км, его представят в первой половине 2027 года, производство наладят на заводе HMMA в городе Монтгомери (США, штат Алабама). Аббревиатура EREV указывает на plug-in гибридную силовую установку последовательного типа, в которой ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею, а колёса вращают электромоторы. Гибриды типа EREV очень популярны в Китае, но у Hyundai силовых установок такого типа прежде не было. Помимо Hyundai Santa Fe силовая установка EREV появится на одной из моделей Genesis. У какой именно, пока секрет.

Бренд Genesis должен к 2030 году выйти на уровень продаж в 350 000 машин в год, а продажи спортивных моделей Hyundai N должны достичь 100 000 машин в год.

Продажи электромобилей Hyundai Motor в Европе к 2030 году должны превысить 420 000 машин в год, тогда как в 2025 году было продано 116 000.

Продажи Hyundai Motor в Китае к 2030 году должны вырасти до 500 000 машин в год, тогда как в 2025 году было продано 130 000.

пикап внедорожник кроссовер электромобиль новинки гибридные авто бизнес Hyundai

 

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1 комментарий
27.08.2026 00:55
Кирилл

Откуда такие амбиции я не пониманию, hyundai в европе в прошлом году всего продали 500 тысяч а тут они хотят 420 тысяч только ev это нереально, в китае поднять продажи до 500 тысяч вообще из ряда фантазии только если по волшебству исчезнут все китайские автокомпании
А вот рамный пикап и внедорожник я уверен в сша будут хорошо покупать
В любом случае у hyundai шикарные маркетологи могут продать что угодно
Марже в 9 % могут позавидовать даже премиум бренды это просто тонны денег для дальнейшего развития

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