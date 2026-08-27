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Opel Corsa нового поколения задерживается и у него не будет версий с ДВС

27.08.2026 504 0 0
Opel Corsa нового поколения задерживается и у него не будет версий с ДВС

Субкомпактный хэтчбек Opel Corsa нового, седьмого по счёту поколения должен был дебютировать в 2027 году, но отложен до 2028 года — об этом сообщил гендиректор Opel Флориан Хюттль. Силовые установки будут только электрическими, а минимальная цена составит порядка 25 000 евро.

Актуальный Opel Corsa шестого поколения (он же Corsa F) дебютировал в 2019 году и в 2023-м пережил рестайлинг. В основе Corsa F лежит французская платформа CMP, в настоящее время хэтчбек доступен с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками, привод — только передний. Самая доступная бензиновая версия с 1,2-литровой «турботройкой» мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой МКП сейчас стоит в Германии 23 340 евро, а цены на электрические версии начинаются от 30 440 евро.

Европа — главный рынок для Opel Corsa, но здесь он середнячок в своём классе В, а лидируют в нём французские модели и румынский хэтчбек Dacia Sandero. Зато в родной Германии Opel Corsa — самая востребованная модель в классе В: по данным KBA, за первые семь месяцев этого года продано 28 862 шт., что на 2,8% больше, чем в январе-июле 2025-го. Второе место у Volkswagen Polo: за тот же период реализовано 16 633 шт. (+8,9%).

Актуальный Opel Corsa F
Актуальный Opel Corsa F
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Актуальный Opel Corsa F
Актуальный Opel Corsa F
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Актуальный Opel Corsa F
Актуальный Opel Corsa F
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Актуальный Opel Corsa F
Актуальный Opel Corsa F
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В 2027 году на рынок должен был выйти Opel Corsa седьмого поколения (Corsa G), но гендиректор Opel Флориан Хюттль в недавнем интервью газете Welt am Sonntag сообщил, что запуск Corsa G перенесён на 2028 год.

Корпорация Stellantis, в состав которой входит Opel, сейчас переживает большую реорганизацию и запускает новую стратегию развития FaSTLAne 2030, в которой большое внимание уделено возвращению топливных моделей в те сегменты рынка, где они востребованы. Тем не менее конкретно Corsa G будет предлагаться только как электромобиль, что, вероятно, связано с ограничениями младшей версии платформы STLA One, на которой будет построена эта модель. Зато минимальная цена электрического Opel Corsa со сменой поколений заметно снизится — по словам Хюттеля, она составит порядка 25 000 евро.

Ближайшим родственником Opel Corsa G будет Peugeot 208 третьего поколения, который выйдет на рынок раньше — во второй половине 2027 года. «Третий» Peugeot 208 будет тоже только электрическим, а за топливный сегмент будет отвечать Peugeot 208 второго поколения — у него впереди ещё один рестайлинг, а производство продолжится даже после 2030 года.

Возможно, аналогичный сценарий ждёт и Opel Corsa: после запуска Corsa G хэтчбек поколения F никуда не денется и будет обслуживать тех покупателей, которые пока не готовы пересесть на «электричку». Флориан Хюттль о таком сценарии ничего не говорил, но ещё в июне о нём со ссылкой на инсайдеров сообщало деловое издание Automotive News Europe. Не факт, что такой сценарий для Opel Corsa будет одобрен, потому что, по словам Хюттеля, зарядная инфраструктура для электромобилей бодро развивается, а резко подскочившие в этом году из-за военного конфликта на Ближнем Востоке цены на бензин разгоняют спрос на электромобили.

Между тем самой дешёвой моделью Opel с недавних пор является не Corsa, а кроссовер Frontera — его базовая версия стоит в Германии от 21 990 евро.

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