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  • Новый Peugeot 208 показался на первых фотографиях: ретромотивы и руль по проводам

Новый Peugeot 208 показался на первых фотографиях: ретромотивы и руль по проводам

21.07.2026 849 0 0
Новый Peugeot 208 показался на первых фотографиях: ретромотивы и руль по проводам

В Сети сегодня всплыли фотографии хэтчбека Peugeot 208 третьего поколения, его выход на рынок ожидается в 2027 году, при этом нынешний Peugeot 208 останется в строю — впереди у него ещё один масштабный рестайлинг.

Peugeot 208 — один из самых популярных легковых автомобилей в Европе. Нынешнее второе поколение Peugeot 208 на платформе CMP (Common Modular Platform) выпускается с 2019 года, в 2023 году эта модель пережила первый рестайлинг. По данным британского журнала Autocar, у нынешнего Peugeot 208 впереди ещё один рестайлинг, который приблизит его дизайн к хэтчбеку третьего поколения.

Новый Peugeot e-208

«Третий» Peugeot 208 должен выйти на рынок во второй половине 2027 года, его предвестником стал прошлогодний концепт Peugeot Polygon. В октябре этого года на Парижском автосалоне, как сообщают британские коллеги, будет представлен ещё один концепт с дизайном, более приближенным к серийному Peugeot 208 третьего поколения. Тем удивительнее, что сегодня в Сети с подачи китайского журнала Autohome появились первые «официальные фотографии нового Peugeot 208». На медиа-сайте французской марки этих фотографий нет.

Новый Peugeot e-208

В век искусственного интеллекта можно нарисовать любую новинку, однако новый Peugeot 208 на представленных здесь картинках выглядит вполне реалистично — возможно, это просто утечка, такое иногда случается. В оформлении светотехники и боковин грядущей новинки нетрудно заметить элементы дизайна Peugeot 205 — предка Peugeot 208 их 1980-х. В крышу нового хэтчбека, судя по всему, вживлена солнечная панель, позволяющая немного подзарядить батарею при дневном свете.

Peugeot 205
Peugeot 205
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Peugeot 205
Peugeot 205
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В основе нового Peugeot 208 лежит анонсированная в мае этого года общекорпоративная модельная платформа STLA One, ориентирована главным образом на Европу и автомобили классов В, С и D. Хэтчбек третьего поколения будет предлагаться только как электромобиль и соответственно будет называться Peugeot e-208, а те, кому по-прежнему будут нужны версии с ДВС, смогут купить Peugeot 208 второго поколения — он будет выпускаться даже после 2030 года. Второй рестайлинг Peugeot 208 второго поколения состоится, видимо, уже после премьеры хэтчбека третьего поколения.

Новый Peugeot e-208

Одной из особенностей нового Peugeot e-208 будет руль по провода: водителю не нужно будет вращать его на большие углы, а сам руль превратится в инновационный штурвал в духе того, что мы видели на концепте Peugeot Polygon. Как его примут потребители, большой вопрос.

Добавим, что согласно новой стратегии развития Stellantis, Peugeot является одним из четырёх глобальных брендов корпорации вместе с Jeep, Ram и Fiat. До 2030 года Peugeot выведет на рынок семь новых моделей, в том числе две среднеразмерные легковушки на платформе Dongfeng.

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