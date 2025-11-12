Грядёт новый Peugeot 208, но пока что представлен его предвестник – концепт Polygon

Французская марка рассекретила внешность и салон ранее анонсированного шоу-кара. Ожидается, что некоторые черты в дальнейшем найдут отражение в серийных автомобилях бренда.

Марка Peugeot, принадлежащая автогиганту Stellantis, начала производство компактного хэтчбека 208 в 2012 году. Модель актуального второго поколения дебютировала в 2019-м, а обновление пережила в 2023-м. Как стало известно ранее, сейчас производитель работает над «208-м» третьей генерации, серийная версия которого, по плану, будет представлена в конце 2026 года.

Концепт Peugeot Polygon

Ожидается, что предвестником нового Peugeot 208 станет показанный сегодня концепт, которому досталось название Polygon. Он был анонсирован в конце сентября 2025-го, первое изображение было опубликовано в начале текущего месяца, а теперь марка показала в деталях экстерьер и интерьер шоу-кара.

В компании отметили, что Peugeot Polygon призван продемонстрировать переосмысление языка дизайна: ожидается, что некоторые его черты в дальнейшем найдут отражение в серийных автомобилях бренда (в том числе в грядущем «208-м»). Нынешний шоу-кар имеет довольно футуристичную внешность, но с элементами в стиле ретро.

Пара боковых дверей концепта имеют конструкцию «крыло чайки», однако у серийной модели, вероятно, будет четыре двери со стандартным механизмом. Polygon получил покатое логовое стекло, очень короткие свесы, головную оптику в виде трёх параллельных полос, проходящих через всю ширину передней части и разделяемых только актуальных логотипом бренда.

В нижней части переднего бампера расположен воздухозаборник – отверстия образуют крупную надпись с названием бренда. Под ним установлен сплиттер из глянцевого чёрного пластика. Аналогичным образом оформлены накладки на колёсные арки, нижняя часть боковин, а также раздвоенный спойлер, установленный в верхней части багажной двери.

На корме можно увидеть полукруглый чёрный элемент с названием шоу-кара, а под линией остекления – «монофонарь» со световым рисунком, состоящим из разных штрихов и названия марки. Ещё Peugeot Polygon получил необычные колёсные диски, обутые в низкопрофильные шины фирмы Goodyear с синим ободом.

Интерьер концепта оформлен в ярко-красном цвете с чёрно-серым «фоном» и серебристыми вставками. Салон рассчитан на четырёх седоков, перед водителем вместо привычного рулевого колеса располагается штурвал Hypersquare (управление осуществляется по проводам), за отображение показаний приборов и навигации отвечает проекционный экран.

Информации о технике концепта, а также будущего серийного Peugeot 208 пока нет. Ожидается, что он поступит в продажу в 2027 году, цены станут известны позже. Актуальный «208-й» на домашнем рынке, во Франции, сейчас можно купить минимум за 23 900 евро (эквивалентно примерно 2,25 млн рублей по текущему курсу), а топовый вариант «электрички» обойдётся не менее, чем в 41 300 евро (около 3,89 млн рублей).