Французы показали предвестника нового хэтчбека Peugeot 208

Принадлежащая автогиганту Stellantis французская марка Peugeot анонсировала появление концепта Polygon в конце сентября 2025 года, а теперь производитель показал внешность шоу-кара, кроме того, можно разглядеть и часть салона. Пока что в Пежо поделились лишь одним изображением концепта, а полноценная премьера пройдёт на следующей неделе, 12 ноября.

Анонс концепта Peugeot Polygon 1 / 2 Анонс концепта Peugeot Polygon 2 / 2

Peugeot Polygon призван продемонстрировать переосмысление языка дизайна бренда, а также этот шоу-кар является предвестником хэтчбека 208 следующей генерации. Ожидается, что серийная версия «208-го» появится в конце 2026 года. Пока что можно изучить показанные детали экстерьера концепта Polygon, ведь часть из них, вероятно, отобразятся во внешности товарной версии хэтчбека.

Концепт Peugeot Polygon

Концептуальный трёхдверный хэтчбек получил футуристичную внешность с лёгким оттенком ретро (как бы «оксюморонно» это ни звучало). Peugeot Polygon достались горизонтальные прорези светодиодной головной оптики, небольшой покатый капот, короткие свесы, чёрный сплиттер в нижней части переднего бампера, большие боковые двери без привычных ручек (скорее всего, с сенсорным замком), а также с овальными наружными зеркалами.

Профиль украшен необычными колёсными дисками с круглыми элементами и логотипом по центру, обутыми в низкопрофильную резину с синим ободом. На дверях ещё можно увидеть актуальную эмблему марки, на стеклянной крыше – продольный центральный элемент, окрашенный в цвет кузова, а корма получила большой раздвоенный спойлер в верхней части багажной двери.

Салон концепта Peugeot Polygon

Салон шоу-кара рассчитан на четырёх седоков, он отделан с стиле, вызывающем ассоциации с конструктором Lego, в красном цвете, с ремнями безопасности и вставками на передней панели схожего оттенка. Перед водителем вместо привычного рулевого колеса располагается штурвал, получивший название Hypersquare, управление производится по проводам (подобный принцип в некоторых моделях уже использует корпорация Toyota).

Ожидается, что в основе Polygon, а также грядущего Peugeot 208 нового поколения будет лежать платформа STLA Small, на ней же базируется концептуальный хот-хэтч Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (этот бренд тоже входит в портфель автогиганта Stellantis). Он был рассекречен во второй половине августа 2025 года.

На фото: актуальный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi 1 / 3 На фото: актуальный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi 2 / 3 На фото: актуальный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi 3 / 3

Напомним, предвестник Opel Corsa GSE оснащается тяговой батареей ёмкостью 82 кВт*ч и двухмоторной установкой – по одному 476-сильному электродвигателю на каждой оси. Совокупная отдача системы составляет 800 л.с., максимальный крутящий момент – 800 Нм. Помимо этого, «заряженный» шоу-кар получил функцию boost, которая обеспечивает дополнительную мощность до 80 л.с. в течение четырёх секунд. На разгон с места до «сотни» модели нужно всего 2,0 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч.