Рассекречен предвестник Opel Corsa GSE: хот-хэтч способен разгоняться до 320 км/ч

20.08.2025

Живая премьера концепта «заряженной» трёхдверки с прибавкой Vision Gran Turismo к названию пройдёт в сентябре 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене.

Как мы сообщали ранее, в 2022 году появился суббренд, созданный для выпуска «подогретых» версий моделей марок Opel и Vauxhall (они входят в состав автогиганта Stellantis). При этом изначально электрифицированным моделям была положена прибавка GSe к названию: соответствующие модификации есть у нескольких подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland, которые отличаются в том числе и за счёт перенастроенной подвески. Позже в компании объявили, что у новых «горячих» машин «фамилию» составят три заглавные буквы – GSE.

Концепт Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Напомним, первенцем посвежевшей линейки суббренда стал кроссовер Opel Mokka GSE. Серийный вариант паркетника был представлен в прошлом месяце. Он разделил технику с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF (все перечисленные марки тоже принадлежат Stellantis). На прошлой неделе были опубликованы тизеры предвестника очередной горячей «новинки»: как и предполагалось, её роль исполнит Opel Corsa GSE.

Пока что марка показала концепт, которому дали название Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Живая премьера этого шоу-кара пройдёт в Германии, в рамках автосалона в Мюнхене, который откроет свои двери для широкой публики с 8 по 14 сентября 2025 года. Кроме того, грядущей осенью концепт появится в гоночном симуляторе Gran Turismo 7 для PlayStation 4 и 5.

Концепт Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo в гоночном симуляторе

Производитель рассказал о том, что прообраз Opel Corsa GSE снабдили полностью «зелёной» двухмоторной установкой (по одному 476-сильному электродвигателю на каждой оси). Её совокупная отдача составляет 800 л.с., максимальный крутящий момент – 800 Нм. Помимо этого, «заряженный» шоу-кар снабдили функцией boost, которая обеспечивает дополнительную мощность до 80 л.с. в течение четырёх секунд.

Известно, что полноприводный трёхдверный хот-хэтч Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo способен разогнаться с места до «сотни» всего за 2,0 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 км/ч. Концепт оснащается тяговой батареей ёмкостью 82 кВт*ч, его масса равна 1170 кг, запас хода на одной зарядке в компании не раскрыли.

Салон концепта Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

В основе предвестника Opel Corsa GSE лежит платформа STLA Small (как Kolesa.ru сообщал ранее, первенцем на этой «тележке» должен стать новый Peugeot 208, который, вероятно, появится в 2026 году). Известно, что концепт Vision Gran Turismo ощутимо ниже и шире по сравнению со «штатным» хэтчбеком Corsa. Шоу-кар снабдили острым сплиттером, воздухозаборником в капоте, расширенными колёсными арками и боковыми юбками, массивными спойлером и диффузором на корме, а также необычными разноцветными колёсными дисками (21-дюймые спереди, 22-дюймовые – на задней оси), обутыми в низкопрофильные шины.

1 / 2
2 / 2

Интерьер шоу-кара выдержан в том же стиле, что и экстерьер. Перед водителем располагается штурвал вместо привычного рулевого колеса, за ним располагается красная кнопка, которая, вероятно, активирует функцию boost. Ещё в салоне можно увидеть гоночные кресла-ковши, изображения непосредственно на приборной панели и проекционный экран на лобовом стекле. Вероятно, подробности о серийной версии Opel Corsa GSE появятся позже.

