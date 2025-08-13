Opel готовит новый «заряженный» концепт: вероятно, это предвестник хот-хэтча Corsa GSE

Очередной «подогретый» шоу-кар дебютирует в Германии, в рамках автосалона в Мюнхене, который пройдёт в сентябре 2025 года.

Суббренд, созданный для выпуска «подогретых» версий машин марок Opel и Vauxhall, появился ещё в 2022 году. Напомним, изначально электрифицированным моделям была положена прибавка GSe к названию: такие модификации имеются у нескольких подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland (им ещё досталась перенастроенная подвеска). Позже в компании объявили, что у новых «горячих» версий моделей «фамилия» будет состоять из трёх заглавных букв – GSE.

Тизер нового концепта Opel

Первенцем посвежевшей линейки суббренда стал кроссовер Opel Mokka GSE. Серийный вариант этого паркетника был полностью рассекречен во второй половине июля 2025 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, такая новинка разделила «начинку» с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF (все перечисленные марки, как и Opel с Vauxhall, принадлежат автогиганту Stellantis).

Mokka GSE оснащается единственным 280-сильным электромотором, установленным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 345 Нм. Модели положена литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 54 кВт*ч (запас хода в ходе презентации не рассекретили), на разгон с места до «сотни» у этого паркетника уходит 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Теперь производитель готовит ещё один концепт будущей «заряженной» модели Opel / Vauxhall. Глава компании Флориан Хюттль отметил, что «будущий концепт-кар снова заставит задуматься о новых моделях» и пообещал подробности в ближайшем будущем. Известно, что официальная презентация шоу-кара пройдет в следующем месяце в рамках автосалона в Мюнхене (выставка пройдёт с 8 по 14 сентября).

Тизер салона нового концепта Opel

В компании пока держат название концепта в секрете, но в британском издании Auto Express предположили, что в Германии пройдёт дебют предвестника будущего хот-хэтча Corsa GSE. Информация о том, что у модели будет «заряженная» версия, появилась ещё в прошлом году: тогда отмечалось, что этот вариант «расширит границы возможностей спортивных электромобилей».

Пока что компания опубликовала только несколько тизеров будущего безымянного концепта. Судя по ним, у шоу-кара будут оригинальные колёсные диски с яркими цветными вставками, воздухозаборник аналогичного цвета с вертикальными прорезями, светящиеся логотип в передней части и название бренда – на корме, которая получила необычную ручку багажной двери и массивный диффузор. Светодиодная оптика выполнена в виде тонких полос.

В салоне у шоу-кара, подготовленного Opel GSE, можно увидеть штурвал вместо привычного рулевого колеса, красную кнопку за ним, которая, вероятно, активирует спортивный ездовой режим, а также гоночные кресла-ковши. Судя по изображению лобового стекла, концепт снабдили в том числе проекционным дисплеем.