Рассекречен Opel Mokka GSE: техника от хот-хэтча Peugeot, до «сотни» – почти за 6 секунд

Отдельный суббренд, предназначенный для «горячих» версий машин Opel и Vauxhall, дебютировал ещё в 2022 году. При этом изначально электрифицированным моделям была положена прибавка GSe к названию: такие модификации есть у нескольких подключаемых гибридов – хэтчбека Astra, универсала Astra Sports Tourer и кроссовера Grandland (им ещё положена перенастроенная подвеска). Позже в компании объявили, что «подогретая» версия появится у паркетника Mokka, причём ему досталась «фамилия» из трёх заглавных букв – GSE.

На фото: Opel Mokka GSE

Актуальный паркетник Opel Mokka, переживший обновление, дебютировал в октябре 2024 года. Вариант с прибавкой GSE к названию показался на первых тизерах ещё в середине мая 2025-го. В июне компания опубликовала официальные снимки замаскированного прототипа новинки, а теперь «заряженный» паркетник рассекречен полностью.

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У Opel Mokka GSE есть визуальные отличия от «обычного» кроссовера. На переднем и заднем бамперах есть пластиковые накладки чёрного цвета, в районе бокового воздухозаборника есть надпись с названием версии. Трио заглавных букв можно увидеть также на боковинах – в нижней части передних дверей, а ещё на ярко-жёлтых тормозных суппортах, которые видны за оригинальными двухцветными легкосплавными колёсными дисками размером 20 дюймов, обутыми в шины Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20.

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Основным цветом в оформлении интерьера является тёмно-серый, «разбавленный» контрастными белыми и жёлтыми вставками. Mokka GSE снабдили алюминиевыми накладками на педали. Спортивные передние сиденья кроссовера отделаны алькантарой, вставки из этого же материала имеются и на дверных картах. Перед водителем находится трёхспицевый руль, «сплющенный» с двух сторон, за ним 10-дюймовый экран, исполняющий роль виртуального щитка приборов. Он визуально объединён с центральным тачскрином информационно-развлекательной системы. Дисплеи получили особую графику.

Как мы и предполагали, «подогретый» кроссовер Opel / Vauxhall разделил «начинку» с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF (все перечисленные марки принадлежат мультибрендовому автогиганту Stellantis). Паркетник Mokka GSE оснащается единственным 280-сильным электромотором, установленным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 345 Нм.

На фото: салон Opel Mokka GSE

На разгон с места до «сотни» Opel Mokka GSE требуется 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. У «подогретого» кроссовера есть три ездовых режима – Sport, Normal и Eco. SUV массой менее 1,6 тонны положена литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 54 кВт*ч, запас хода на одной зарядке в компании пока не рассекретили. Отметим, у Abarth 600e с аналогичной начинкой показатель равен 321 км (при расчёте по циклу WLTP).

Стоимость Opel Mokka GSE станет известна позже. На сегодняшний день на домашнем рынке, в Германии, «обычный» полностью электрический паркетник Mokka можно купить минимум за 36 740 евро (эквивалентно примерно 3,39 млн рублей по текущему курсу).