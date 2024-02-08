Новый Peugeot 208 появится в 2026 году и станет первым носителем платформы STLA Small

Один из самых популярных в Европе хэтчбеков В-класса, по данным инсайдеров, сменит поколение в 2026 году, его производство наладят на заводе Stellantis в испанской Сарагосе.

Актуальный Peugeot 208 второго поколения на платформе CMP (Common Modular Platform) выпускается с 2019 года, летом прошлого года он пережил плановый рестайлинг, а, стало быть, уже полным ходом идёт разработка хэтчбека следующего поколения.

Peugeot 208 — очень важная модель для корпорации Stellantis: в 2022 году этому хэтчбеку удалось стать самым продаваемым новым легковым автомобилем в Европе, ранее статус бестселлера 15 лет подряд удерживал VW Golf.

В 2023 году Peugeot 208 опустился на пятое место в рейтинге самых популярных автомобилей в Европе: по данным немецкого аналитического агентства Dataforce, французский хэтчбек разошёлся тиражом 194 376 шт., что на 6,1% меньше результата 2022 года. Первое место по итогам прошлого года досталось американскому электрическому кроссоверу Tesla Model Y (254 822 шт., +85,2%), второе занял бюджетный хэтчбек Dacia Sandero (235 893 шт., +17,5%), третье — субкомпактный кроссовер VW T-Roc (206 438 шт., +14,1%), четвёртое — хэтчбек Renault Clio (202 942 шт., +41,6%).

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Как будет выглядеть Peugeot 208 третьего поколения, мы пока не знаем, зато уже известно, что он первым среди грядущих новинок Stellantis получит модульную платформу STLA Small и что его производство на заводе Stellantis в испанском городе Сарагоса начнётся в декабре 2026 года — об этом со ссылкой на инсайдеров сообщила испанская газета La Tribuna de Automoción.



Платформа STLA Small была анонсирована летом 2021 года в рамках обнародованной тогда стратегии электрификации корпорации Stellantis, но информации об этой платформе пока мало. В 2021 году для STLA Small были заявлены электромоторы мощностью от 95 до 245 л.с. и батареи ёмкостью от 37 до 82 кВт·ч. Будут ли на платформе STLA Small «углеводородные» модели, пока неизвестно. Старшие платформы STLA Medium, STLA Large и STLA Frame рассчитаны на установку ДВС, хотя большинство новых моделей на них будут электромобилями.

Напомним, что у Stellantis есть ещё и пятая новая платформа, она называется Smart Car и представляет собой упрощённую версию платформы CMP, на которой сегодня базируется львиная доля моделей Stellantis В-класса для Европы. STLA Small — это преемница CMP, а Smart Car — своего рода боковая ветвь, изначально разработанная для развивающихся рынков (Африка, Индия, Южная Америка), где востребованы максимально простые и дешёвые автомобили. В Европе платформа Smart Car тоже используется для бюджетных моделей — её первым носителем стал новый Citroen C3, позже её получат новый Fiat Panda и новые младшие кроссоверы марок Citroen и Opel.

В мае 2027 года, если верить инсайдерам, на конвейер завода в Сарагосе встанет Opel Corsa седьмого поколения на платформе STLA Small. Руководство Stellantis выкатило испанскому заводу довольно амбициозный производственный план: в 2027 году он должен изготовить 158 000 экземпляров нового Peugeot 208, в 2028 году — 185 000, в 2029 году — более 200 000. То есть Peugeot 208 третьего поколения должен стать хитом, а это будет непросто, так как «углеводородных» версий у него, скорее всего, не будет. К 2030 году марка Peugeot планирует полностью переключиться на электромобили в Европе, Opel должен сделать тоже самое уже в 2028 году. План по Корсе для завода в Сарагосе на 2028 год — 150 000 шт.

Кроссовер Peugeot 2008 третьего поколения на платформе STLA Small, по данным испанской газеты, будет запущен в производство в сентябре 2027 года на заводе в испанском городе Виго. Сегодня завод в Виго выпускает актуальный Peugeot 2008 второго поколения и ряд лёгких коммерческих автомобилей под различными брендами Stellantis и Toyota.

