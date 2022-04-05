Новинки ×
  • Кроссовер Lexus RZ готов к премьере: родня Toyota и Subaru со штурвалом вместо руля

Кроссовер Lexus RZ готов к премьере: родня Toyota и Subaru со штурвалом вместо руля

05.04.2022 96 0 0

Японский премиум-бренд показал интерьер своего нового электрического паркетника. Все подробности о модели раскроют уже через пару недель.

 

Облик «зеленого» кроссовера Lexus RZ 450e рассекретили еще в прошлом году, но только сейчас марка распространила фото салона. Одновременно объявлена дата полноценной премьеры: модель представят онлайн 20 апреля. К слову, глобальный офис свежие фотографии RZ подписал как Prototype (помимо интерьера, это еще заглавная картинка новости), а вот американское подразделение Лексуса в своем анонсе указало, что через пару недель марка покажет именно серийный электрокар. Как бы то ни было, но дизайн, очевидно, уже утвержден окончательно.

Напомним, Lexus RZ 450e – это первая модель бренда, созданная на чисто электрической платформе e-TNGA (вообще, первым массовым электрическим Лексусом стал UX 300e, но он сделан из «традиционного» паркетника). По сути, RZ является роскошной версией Toyota bZ4X, а электрокросс Тойоты, в свою очередь, имеет брата в лице Subaru Solterra. Но дизайн у Лексуса, конечно, оригинальный. Среди особенностей экстерьера – фирменные L-образные росчерки ходовых огней в фарах, «парящая» крыша и сделанные в виде единой тонкой полоски задние фонари.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Главная «фишка» внутри – штурвал вместо традиционного руля (у этого Лексуса рулевое управление «по проводам»). Экран мультимедиа-системы повернут к водителю, центральные дефлекторы обдува расположены поверх дисплея. «Приборка» — виртуальная.

О начинке пока не рассказали. Родственный кроссовер Toyota bZ4X предложен с передним или полным приводом, в первом случае мощность составляет 204 л.с., во втором – 218 л.с. Впрочем, судя по индексу 450, электрокросс Lexus окажется мощнее (в частности, подзаряжаемый гибридный паркетник Lexus NX 450h+ выдает 306 л.с.). Батарея у Toyota bZ4X одна – емкостью 71,4 кВт*ч.

Между тем Lexus готовит и другие электрокары, и их будет множество, ведь к 2035 году марка рассчитывает полностью перейти на «зелень». Среди грядущих премьер – суперкар, седан и крупный кроссовер.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Lexus Lexus RZ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Ограничение минимальной скорости – как обозначается, где встречается и что грозит за нарушение Главным нарушением, связанным со скоростью, является ее превышение. Максимальная скорость контролируется повсеместно, и за слишком быструю езду предусмотрена прогрессивная шкала наказания в... 409 0 1 04.04.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Renault Sandero Stepway I (B90) Подкласс кросс-хэтчей появился на Южноамериканском континенте еще в 2004 году. Рецепт их создания предельно прост: берем обычный городской автомобиль, несколько увеличиваем его дорожный прос... 12563 4 2 03.04.2022
Статьи / История Рама, алюминий, невероятный дизайн и Чип Фуз: как и благодаря кому появился Plymouth Prowler Казалось бы, нет ничего более разного и несовместимого, чем классический американский хот-род и современный, да еще и физически новый автомобиль. Ведь первый – это явление суб- и даже контрк... 1367 0 17 02.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22042 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18470 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14628 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings