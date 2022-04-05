Кроссовер Lexus RZ готов к премьере: родня Toyota и Subaru со штурвалом вместо руля

Японский премиум-бренд показал интерьер своего нового электрического паркетника. Все подробности о модели раскроют уже через пару недель.

Облик «зеленого» кроссовера Lexus RZ 450e рассекретили еще в прошлом году, но только сейчас марка распространила фото салона. Одновременно объявлена дата полноценной премьеры: модель представят онлайн 20 апреля. К слову, глобальный офис свежие фотографии RZ подписал как Prototype (помимо интерьера, это еще заглавная картинка новости), а вот американское подразделение Лексуса в своем анонсе указало, что через пару недель марка покажет именно серийный электрокар. Как бы то ни было, но дизайн, очевидно, уже утвержден окончательно.

Напомним, Lexus RZ 450e – это первая модель бренда, созданная на чисто электрической платформе e-TNGA (вообще, первым массовым электрическим Лексусом стал UX 300e, но он сделан из «традиционного» паркетника). По сути, RZ является роскошной версией Toyota bZ4X, а электрокросс Тойоты, в свою очередь, имеет брата в лице Subaru Solterra. Но дизайн у Лексуса, конечно, оригинальный. Среди особенностей экстерьера – фирменные L-образные росчерки ходовых огней в фарах, «парящая» крыша и сделанные в виде единой тонкой полоски задние фонари.



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Главная «фишка» внутри – штурвал вместо традиционного руля (у этого Лексуса рулевое управление «по проводам»). Экран мультимедиа-системы повернут к водителю, центральные дефлекторы обдува расположены поверх дисплея. «Приборка» — виртуальная.



О начинке пока не рассказали. Родственный кроссовер Toyota bZ4X предложен с передним или полным приводом, в первом случае мощность составляет 204 л.с., во втором – 218 л.с. Впрочем, судя по индексу 450, электрокросс Lexus окажется мощнее (в частности, подзаряжаемый гибридный паркетник Lexus NX 450h+ выдает 306 л.с.). Батарея у Toyota bZ4X одна – емкостью 71,4 кВт*ч.

Между тем Lexus готовит и другие электрокары, и их будет множество, ведь к 2035 году марка рассчитывает полностью перейти на «зелень». Среди грядущих премьер – суперкар, седан и крупный кроссовер.

