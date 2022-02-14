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  • Lexus готовит наследника LFA: длинный капот и ураганная динамика

Lexus готовит наследника LFA: длинный капот и ураганная динамика

14.02.2022 200 0 0

Премиальный бренд компании Toyota продолжает знакомить на со своими грядущими новинками, на сей раз речь пойдёт о самой интересной из них — о флагманском электрическом суперкаре.

 

В декабре прошлого года Lexus анонсировал целый ворох грядущих электрических новинок, а теперь публикует в соцсетях дополнительные картинки и видеоролики: на прошлой неделе мы рассматривали преемника модели IS и новый крупный кроссовер, а теперь давайте приглядимся к модели, которая стояла в центре группового снимка будущих моделей Lexus — к флагманскому электрическому суперкару, который пока называется просто Lexus Electrified Sport Concept.

Lexus Electrified Sport Concept
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Lexus Electrified Sport Concept
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Lexus Electrified Sport Concept
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Lexus Electrified Sport Concept
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Серийная версия концепта должна увидеть свет ориентировочно в 2030 году и нести на борту самые передовые технические достижения компании Toyota, в том числе высокоэффективную твердотельную батарею, полного заряда которой хватит на 700 км пробега. Привод, скорее всего, будет полный, так как на моноприводе будет трудно обеспечить обещанный разгон до 100 км/ч за 2 с.

Lexus Electrified Sport Concept
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Lexus Electrified Sport Concept
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Lexus Electrified Sport Concept
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В связке с электрической силовой установкой поражают классические пропорции нового суперкара: длинный капот и отнесённый к задней оси кокпит словно рассчитаны на установку спереди многоцилиндрового ДВС — V10 или V12, но такого, конечно, не будет: к 2030 году Lexus перестанет предлагать модели с ДВС на ключевых рынках (США, Европа и Китай), а к 2035 году полностью переключится на «электрички». Классические пропорции Lexus Electrified Sport Concept — это, очевидно, дань уважения снятому с производства десять лет назад суперкару LFA с расположенным спереди высокообортным атмосферным бензиновым V10 мощностью под 600 л.с.

Lexus LFA

Lexus LFA стал одним из самых дорогих и желанных японский автомобилей, цены на вторичном рынке на него запредельные. Сейчас модели такого уровня в линейке Lexus нет, но есть чуть менее претенциозный спорткар LC классической компоновки с амтосферным 5,0-литровым V8 мощностью 477 л.с., и, надо сказать, расходится этот LC весьма недурно: в прошлом году в США (это главный рынок для Lexus) реализовано 2782 шт., на 110% больше, чем в 2020-м.

Lexus LC

Lexus Electrified Sport Concept позиционируется как идейный наследник модели LFA и даже получит от него некие «секретные ингредиенты», а по части динамики станет самой быстрой моделью бренда в истории — коллекционерам есть смысл ждать и копить денежки.

Ближайшей же премьерой Lexus станет куда более заурядный, но важный для рынка среднеразмерный электрический кроссовер RZ 450e.

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