Stellantis и Dongfeng занедорого перезапускают в Китае марки Jeep и Peugeot

Перезапуск пойдёт по очень предсказуемому сценарию: новые модели Jeep и Peugeot будут сделаны на готовых платформах Dongfeng, а их выпуск будет налажен на мощностях совместного предприятия Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile в городе Ухань провинции Хубэй. Новые китайские модели Jeep и Peugeot не будут местным эксклюзивом: они пойдут на экспорт и, возможно, даже будут локализованы в Европе.

Совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile (DPCA) было основано в далёком 1992 году, пика развития оно достигло в середине прошлого десятилетия, тогда ему удавалось продавать в Китае более 700 000 машин в год. Сегодня DPCA выпускает некоторые модели Peugeot, Citroen и DS, в том числе для экспортных рынков, но в самом Китае их продажи очень скромные. В официальном отчёте Stellantis за 2025 год есть цифра общих продаж корпорации в Китае без разбивки по брендам: всего продано 43 000 автомобилей, что на 10,4% меньше, чем в 2024 году, в эту цифру входят и импортные машины — проданные в Китае, но произведённые в других странах.

Марка Jeep сейчас предлагает в Китае только импортные модели, а именно Wrangler, Gladiator и гибридный Grand Cherokee. Локальное производство у Jeep в Китае было до 2022 года в рамках совместного предприятия с GAC, но затем это предприятие было ликвидировано из-за конфликта между партнёрами. Пик продаж Jeep в Китае пришёлся на 2017 год: тогда американская марка сумела реализовать здесь более 220 тысяч автомобилей.

Осенью прошлого года появились слухи о том, что Stellantis хочет с помощью Dongfeng перезапустить в Китае марку Jeep и наладить здесь выпуск новых моделей. Сегодня эти слухи официально подтвердились, причём новая сделка включает в себя ещё и перезапуск марки Peugeot.

В минувшем апреле на Пекинском автосалоне марка Peugeot представила два эффектных концепта — универсал Concept 6 и кроссовер Concept 8, уже тогда кулуарно сообщалось о том, что серийные версии этих моделей будут построены на платформах Dongfeng.

Сегодняшний официальный пресс-релиз сообщает, что две новые модели Peugeot будут запущены в производство в 2027 году на одном из заводов DPCA в Ухане. Здесь же пропишутся два новых кроссовера Jeep, их производство должно начаться в том же 2027 году.

Новые модели Peugeot и Jeep, разработанные в рамках DPCA, получат платформы Dongfeng и будут позиционироваться в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды). Технических подробностей пока нет, но, учитывая скорый запуск, эти подробности могут появиться уже в ближайшие месяцы.

На запуск четырёх вышеозначенных новинок DPCA собирается потратить чуть более 8 млрд юаней — примерно 1 млрд евро по текущему курсу. Из этой суммы Stellantis внесёт лишь 130 млн евро — ничтожный объём по сравнению с инвестициями, необходимыми для запуска новых моделей в США и Европе. Новые модели DPCA предназначены не только для Китая, но и для внешних рынков, то есть ожидаются довольно большие объёмы производства.

Stellantis и Dongfeng также рассматривают различные варианты дальнейшего сотрудничества, но в официальном пресс-релизе нет конкретики. Впрочем, и это уже не секрет: в апреле Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Stellantis рассчитывает с помощью Dongfeng загрузить свои избыточные производственные мощности в Европе. Европейскую прописку могут получить как модели, разработанные в рамках DPCA, так и другие, разработанные изначально с прицелом на европейский рынок в духе грядущего компактного кроссовера Opel на платформе Leapmotor.

Пока не очень понятно, в каком статусе в Китае остаются марки Citroen и DS, о них в сегодняшнем пресс-релизе не сказано ни слова.

Ранее на этой неделе из неофициальных источников стало известно о том, что и марка ﻿Maserati﻿, тоже принадлежащая Stellantis, может получить китайскую прописку — одна из новых моделей может быть разработана в партнёрстве с Huawei и JAC.

