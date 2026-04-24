Марка Peugeot показала в Пекине потенциального преемника модели 508 и большой SUV

24.04.2026 429 0 0
Peugeot мечтает о возрождении в Китае и готовит две интересные новинки, анонсированные концептами Concept 6 (универсал) и Concept 8 (кроссовер), их премьера состоялась сегодня в рамках Пекинского автосалона. Серийные версии этих моделей не будут эксклюзивом для Китая, то есть будут продаваться и в других странах.

Переживающая кризис и терпящая убытки корпорация Stellantis с упорством, достойным лучшего применения, цепляется за китайский рынок, где у её марок когда-то были неплохие позиции, но сегодня они практически полностью утрачены.

Ключевым партнёром Stellantis в Китае является госкорпорация Dongfeng, с ней в далёком 1992 году было создано совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile (DPCA). Пика развития это СП достигло в середине прошлого десятилетия, тогда ему удавалось продавать в Китае более 700 000 машин в год, но сегодня продукция этого СП китайскому потребителю решительно не интересна. В первом квартале текущего года, по данным CAAM, марка Peugeot реализовала в Китае 3741 автомобиль, марка Citroen — 4463. Локальное производство в Китае есть ещё у марки DS, но её продажи здесь настолько мизерные, что даже не включены в статистику. Запущенный в прошлом году в рамках DPCA новый бренд Hedmos провалился на рынке — с января по март этого года продано всего 208 машин.

Марка Jeep сейчас не имеет локализованных в Китае моделей, но формально на рынке присутствует. Осенью прошлого года ходили слухи о том, что Stellantis хочет вновь начать выпуск некоторых моделей Jeep в Китае, но пока эта информация официально не подтвердилась.

В официальном отчёте Stellantis за 2025 год есть цифра общих продаж корпорации в Китае без разбивки по брендам, зато с учётом реализованных импортных машин: всего продано 43 000, что на 10,4% меньше, чем в 2024 году.

Внятной стратегии развития в Китае у Stellantis до сих нет (во всяком случае, публично её не озвучивали), но корпорация решила мощно выступить на Пекинском автосалоне, выпятив марку Peugeot и два её концепта с номерами 6 и 8. На подхвате были привезённые из Европы прошлогодние концепты Peugeot Polygon и Citroen Elo.

В пресс-релизе Stellantis вообще нет никакой внятной информации о Peugeot Concept 6 и Peugeot Concept 8 — сказано лишь это такое новое видение марки. Горизонтальные святящиеся клешни или когти действительно появились на автомобилях Peugeot впервые. Оба концепта имеют огромные колёса, камеры вместо зеркал, сильно выпяченную нижнюю губу переднего бампера, в которую интегрированы воздуховоды с подвижными заслонками, и раздвоенный спойлер над багажной дверью. Универсал Peugeot Concept 6 (его также можно назвать шутинг-брейком из-за очень короткой кормы) вдобавок имеет весьма замысловатый профиль боковин. Картинок интерьеров нет, на выставке Concept 6 и Concept 8 стоят за оградкой с сильно затонированными стеклами.

Британский журнал Autocar выяснил, что будущие серийные модели, предвестниками которых являются Peugeot Concept 6 и Peugeot Concept 8, будут построены на платформах Dongfeng, при этом новинки позиционируются как глобальные, то есть будут поставляться на другие рынки — возможно, даже в Европу. Силовые установки, скорее всего, будут электрические и plug-in гибридные.

Peugeot Concept 6 предвещает потенциального преемника модели Peugeot 508 второго поколения, снятой с производства в прошлом году. Цифра 6 в названии концепта намекает, что новая флагманская легковушка может называться Peugeot 608. Ну а Peugeot Concept 8 предвещает новый флагманский кроссовер французской марки, который, возможно, назовут Peugeot 808. Пока это вся информация, мы будет следить за развитием событий, а именно за попытками Stellantis создать в Китае конкурентоспособную продукцию.

