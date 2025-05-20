Не такой уж и новый кроссовер Hedmos 06 от СП Dongfeng Peugeot-Citroen доступен к заказу

Марка Hedmos выводит на рынок свою первую модель – электрический паркетник. На данный момент автомобиль предложен в единственной и довольно богатой комплектации.

О создании нового суббренда Hedmos совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen объявило в начале марта текущего года, формальную презентацию провели в конце того же месяца. Под этой маркой, напомним, будут выпускать относительно недорогие электрифицированные модели. Первенцем стал электрический паркетник Hedmos 06. И вот сегодня в Китае открыли прием заявок на кроссовер.

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Оригинальной разработкой бренда Hedmos пятидверка не является – это Aeolus Sky 01 от компании Dongfeng, только с другими эмблемой и шильдиками. Донорский же кроссовер, в свою очередь, представляет собой электроверсию модели Aeolus Haohan. Кстати, Sky 01 не так давно модернизировали, после чего его вместе с подзаряжаемым гибридным вариантом все того же Haohan стали продавать под общим названием Aeolus L7. В общем, французы к Hedmos 06, по сути, никакого отношения не имеют: кроссовер создан непосредственно Dongfeng, и базируется он на платформе китайского концерна.

Hedmos 06

Длина Hedmos 06 равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1617 мм, колесная база – 2775 мм. Объем багажника – 413 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1806 литров. Дополнительного отсека под капотом «шестерки» нет. Кроссовер имеет единственный электромотор на передней оси мощностью 218 л.с. (310 Нм) и батарею емкостью 62,36 кВт*ч. Запас хода – 520 км по китайскому циклу CLTC.

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Комплектация пока одна, зато довольно богатая. В списке оборудования Hedmos 06 значатся: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей, панорамный люк в крыше, «кожаная» обивка, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 14,6 дюйма, система голосового управления (голосом можно открыть люк или опустить стекла, включить «климат» и т.д.), беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Hedmos 06

Цена Hedmos 06 – 125 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу. При этом первые покупатели электрокросса могут воспользоваться различными акциями, с их учетом цена составит 108 800 юаней (1,2 млн рублей). Начальные версии модернизированного электрического Dongfeng Aeolus L7 дешевле – от 94 900 юаней (1,06 млн рублей). Дело в том, что таким исполнениям положены 163-сильный мотор и батарея емкостью 50,8 кВт*ч. А донорский Aeolus L7 с той же техникой, что и Hedmos 06, стоит от 129 900 юаней (1,45 млн рублей). О планах поставлять паркетник нового суббренда на экспорт совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen пока не заявляло.