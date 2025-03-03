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  • СП Dongfeng Peugeot-Citroen запускает новую марку Hedmos на фоне рухнувших продаж

СП Dongfeng Peugeot-Citroen запускает новую марку Hedmos на фоне рухнувших продаж

03.03.2025 92 0 0

Под маркой Hedmos будут выпускаться относительно недорогие модели в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды), первым на китайский рынок в мае выйдет компактный электрический кроссовер.

Совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile (DPCA), ведущее свою летопись с 1992 года, достигло пика развития в середине прошлого десятилетия, когда ему удавалось продавать в Китае более 700 000 машин в год. Затем начался спад, потому что модели французской разработки стали уступать набравшим силу местным конкурентам, в последние годы DPCA влачит плачевное существование и пытается малыми средствами удержаться на плаву. В прошлом году продажи DPCA в Китае составили менее 50 000 автомобилей, точную цифру в открытых источниках нам найти не удалось.

В 2021 году компания DPCA реанимировала бренд Fukang, использовавшийся на начальном этапе развития СП для локализованных в Китае моделей Citroen. Сегодня Fukang выпускает электрические версии седанов Citroen C-Elysee (Fukang e-Elysee) и Peugeot 408 (Fukang ES600), но продаются они, мягко говоря, неважно: в январе этого года, по данным CAAM, продано 137 шт. и 70 шт. соответственно.

В минувшие выходные руководство DPCA объявило о запуске нового бренда Hedmos (на китайском — 示界, что можно перевести на русский как «преодолевая границы»), который на самом деле не такой уж и новый — его зарегистрировали ещё в 2019 году, но не использовали. Под брендом Hedmos будут продаваться модели сегмента NEV, разработанные Dongfeng, а не французскими партнёрами, полностью утратившими компетенции на китайском рынке.

Дебютной моделью Hedmos будет компактный кроссовер, всплывший в феврале в электронной базе китайского Минпрома как Fukang 06, но уже с эмблемой и шильдиком Hedmos, а не Fukang. Сохранит ли новинка индекс 06 в привязке к бренду Hedmos, пока не понятно — официальная премьера кроссовера ожидается в апреле, на рынок он выйдет в мае.

Из досье китайского Минпрома известно, что габаритная длина дебютного кроссовера Hedmos составляет 4670 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1617 мм, колёсная база — 2775 мм, штатные колёса — 19-дюймовые. Единственный электромотор мощностью 160 кВт (218 л.с.) расположен на передней оси, максимальная скорость ограничена на отметке 170 км/ч. Ожидается, что Hedmos/Fukang 06 попадёт в ценовой диапазон от 100 000 до 150 000 юаней (от 1,21 млн до 1,81 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Оценить рыночный потенциал бренда Hedmos пока сложно — нужно больше подробностей о первой модели и информация о планах на будущее, но с учётом того, что за разработку отвечает Dongfeng, можно сказать, что шансы на успех есть. А вот что DPCA собирается делать в Китае с французскими брендами Citroen, Peugeot и DS пока, похоже, не знает ни руководство совместного предприятия, ни руководство переживающей кризис головной корпорации Stellantis.

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