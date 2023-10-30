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Расширена гамма кроссовера Dongfeng Aeolus Mage, который обещан России

30.10.2023 174 0 0

Паркетник обрел на родине чисто электрическую версию, причем там такую пятидверку считают отдельной моделью.

В Китае начали принимать заказы на «зеленый» кросс Dongfeng Aeolus Sky EV01. Модель позиционируют в качестве совершенно новой, хотя на деле перед нами – разновидность бензинового паркетника Dongfeng Aeolus Haohan. Последний дебютировал летом текущего года, он также бывает в виде гибрида. Кстати, исходный Haohan обещан и России, но у нас пятидверку будут продавать под именем Mage. Впрочем, вернемся к электрокроссу.

Dongfeng Aeolus Sky EV01

В основе Sky EV01 лежит платформа DSMA-E, то есть доработанная версия DSMA, которая, в свою очередь, легально сделана на базе «тележки» CMP концерна Stellantis. У электрического паркетника оригинальные бамперы и «глухая» вставка на месте радиаторной решетки. В остальном внешне Sky EV01 повторил братьев с ДВС.

Dongfeng Aeolus Sky EV01

Длина электроверсии равна 4670 мм, что на 20 мм больше, чем у Haohan/Mage, ширина – 1900 мм (-5 мм по сравнению с чисто бензиновым и гибридным кроссами), высота – 1613 мм (-17 мм). Расстояние между осями – те же 2775 мм, что и у донорского паркетника. Паспортный дорожный просвет электрокара – 145 мм.

Dongfeng Aeolus Sky EV01

В салоне – иной руль, вдобавок переделали центральный тоннель. Как и паркетники с ДВС, Aeolus Sky EV01 имеет отдельный экран приборки (10,25 дюйма) и мультимедиа-систему с вертикальным планшетом (10,4 дюйма). В списке оборудования нового исполнения также заявлены светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, «спортивные» кресла, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

Dongfeng Aeolus Sky EV01
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Dongfeng Aeolus Sky EV01
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Dongfeng Aeolus Sky EV01
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Dongfeng Aeolus Sky EV01 предложен с единственным электромотором, он установлен на передней оси и выдает 163 л.с. и 310 Нм. Паркетник укомплектован литий-железо-фосфатной батареей емкостью 50,82 кВт*ч. Заявленный запас хода – 445 км по циклу CLTC. Утверждается, что первую «сотню» электрокроссовер наберет за 8,7 секунды.

Dongfeng Aeolus Sky EV01
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Dongfeng Aeolus Sky EV01
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Dongfeng Aeolus Sky EV01
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Предварительная стартовая цена Aeolus Sky EV01 – 129 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 657 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, бензиновый Aeolus Haohan сейчас стоит от 89 900 юаней (около 1 147 000 рублей), гибрид – от 99 900 юаней (1 274 000 рублей).

Dongfeng Aeolus Haohan, он же Aeolus Mage для России
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Dongfeng Aeolus Haohan, он же Aeolus Mage для России
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Dongfeng Aeolus Haohan, он же Aeolus Mage для России
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Dongfeng Aeolus Haohan, он же Aeolus Mage для России
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Что же касается России, то к нам исходный Haohan/Mage обещают привезти до конца первого квартала следующего года, компанию этому паркетнику составят еще семь новинок, однако чисто электрических моделей в списке пока нет.

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