Моторинвест стал дистрибьютором Dongfeng и может привезти в РФ новый кроссовер Haohan

Упомянутый в заголовке паркетник – лишь одна из потенциальных будущих российских новинок, ведь нам обещано сразу несколько моделей от материнской китайской компании.

После начала всем известных событий «поднебесный» концерн Dongfeng наряду с JAC и FAW (которые обеспечили нам новые Москвичи и Лады соответственно) стал играть заметную роль на нашем рынке. Так, в Липецкой области компания Моторинвест занимается сборкой электрокаров под собственным брендом Evolute, которые представляют собой чуть переделанные Дунфэны. И та же российская фирма является импортером автомобилей премиальной марки Voyah, коей владеет Dongfeng. При этом легковой модельный ряд самого Dongfeng в России весьма скудный: у нас продают уже давно устаревший кроссовер 580 да с мая принимают заказы на седан Shine Max. Еще есть пикап DF6, но на местном сайте марки он почему-то отсутствует. Как бы то ни было, скоро все изменится.

Dongfeng 580

В рамках проходящей в эти дни в Екатеринбурге промышленной выставки Иннопром-2023 местное представительство Dongfeng – Дунфэн Мотор Рус – и все тот же Моторинвест объявили о новом этапе своего партнерства: второй компании переданы права на дистрибуцию и продвижение легковушек бренда Dongfeng, включая будущие модели, сообщили в пресс-службе российской фирмы. То есть Моторинвест стал дистрибьютором автомобилей китайского производителя в РФ, приняв на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг технического, послепродажного и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих на территорию России. При этом компании вместе будут расширять дилерскую сеть Dongfeng: до конца текущего года в РФ планируют открыть «до 60 новых точек обслуживания и продаж». Одновременно заявлено, что Дунфэн Мотор Рус продолжит «осуществлять управленческую деятельность дистрибьюторской сетью».



Dongfeng Shine Max

Какие именно новые модели Dongfeng доберутся до РФ – пока не раскрывается. О локализации в официальном релизе тоже ни слова, но впоследствии новинки вполне могут прописаться в Липецкой области: завод рассчитан на выпуск минимум 100 000 автомобилей в год.



Тем временем головной офис Dongfeng поделился свежими фото и подробностями о своем новом кроссовере Haohan, который можно считать одним из главных претендентов на российский дебют, а затем и прописку. Напомним, в Китае паркетник появится под суббрендом Aeolus (он же Fengshen), это будет второй SUV «новой волны» — он присоединится к дебютировавшей год назад модели Haoji (и это тоже один из основных претендентов на появление в РФ).

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В основе паркетника лежит улучшенная платформа DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture; обновленный вариант зовется DSMA 2.0), она легально сделана на основе архитектуры CMP концерна Stellantis. Длина Dongfeng Aeolus Haohan равна 4650 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2775 мм. Модели положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.



Dongfeng Haohan

Особенности внешности – купеобразный силуэт, узкая головная оптика, выкидные ручки дверей, задние фонари в виде единой плашки и раздвоенный спойлер. А еще паркетник предложат с тремя вариантами оформления передка: чисто бензиновый кросс может иметь радиаторную решетку со множеством квадратов или со скошенными полосками, то же касается гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети), а вот у подзаряжаемого гибридного Haohan PHEV – гладкий «нос» в стиле электрокаров (решетка находится ниже).



Dongfeng Haohan PHEV

В салоне – двухспицевое рулевое колесо, крупный отдельный экран приборки, вертикальный планшет мультимедийной системы и крохотный селектор трансмиссии. Кроме того, под центральным дисплеем имеется довольно просторная ниша, в нее спрятали площадку для беспроводной зарядки смартфона и отсек для мелочевки. В левой стойке видна камера – очевидно, паркетник получил систему распознавания лиц и мониторинга состояния водителя.



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Базовый Dongfeng Aeolus Haohan предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 204 л.с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У гибридов установки на основе того же турбомотора, плюс они имеют электромеханический вариатор. Совокупная отдача версии HEV – 292 л.с. и 565 Нм, варианта PHEV – 360 л.с. и 615 Нм. Объявлено, что топовый паркетник наберет первую «сотню» за 6 секунд. И это пока вся информация о технике.



Dongfeng Haohan

В Китае уже принимают предварительные заказы на Aeolus Haohan, но прайс-лист опубликуют позже.

