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  • Теперь официально: объявлена цена седана Dongfeng Shine Max для России

Теперь официально: объявлена цена седана Dongfeng Shine Max для России

23.05.2023 286 0 0

Крупная «четырехдверка» предложена с единственным турбомотором. Комплектация тоже одна, зато небедная.

Накануне Kolesa.ru выяснил, что компания Dongfeng привезла в Россию седан, а сегодня местный офис официально объявил о расширении гаммы. Напомним, в родном Китае модель дебютировала в 2021 году, там она зовется Aeolus Yixuan Max, у нас же «четырехдверку» будут продавать под именем Dongfeng Shine Max.

Макс построен на платформе DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture): она преподносится как самостоятельная разработка китайского автогиганта, однако на деле эта «тележка» представляет собой легально модернизированную CMP (Common Modular Platform) концерна Stellantis. Спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка. 

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Длина Shine Max равна 4797 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2770 мм. Таким образом, седан Dongfeng в целом вписывается в «заменители» российской почившей Toyota Camry (хотя модель Тойоты все же чуть крупнее: длина – 4885 мм, расстояние между осями – 2825 мм). Паспортный дорожный просвет «китайца» — 150 мм. Объем багажника, увы, не указан.

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В России Dongfeng Shine Max доступен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 190 л.с. Любопытно, что для нашей версии заявлен максимальный крутящий момент 320 Нм вместо 300 Нм на родине (к слову, в Китае модель еще бывает в виде гибрида). Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний.

На российском рынке седан предложен в единственной богатой комплектации Luxury. В арсенале новинки значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, кожаный салон, виртуальная приборка (12,3 дюйма), мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, водительское кресло с вентиляцией и функцией массажа, климат-контроль, панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона. Также седан по умолчанию имеет фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности (в том числе, для задних пассажиров), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Рекомендованная цена Dongfeng Shine Max – 2 990 000 рублей, «живые» продажи стартуют в ближайшее время. Главным конкурентом Макса будет седан Chery Arrizo 8 (он должен добраться до дилеров летом).

Ну и добавим, что после начала всем известных событий концерн Dongfeng стал играть заметную роль на рынке РФ: из его машин состоит модельный ряд российской марки Evolute, также у нас в полном составе представлен премиальный бренд Voyah. Наконец, в РФ появились автомобили Forthing – эта марка тоже входит в состав Дунфэна.

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