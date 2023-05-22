Ещё один Camry-заменитель: в Россию едет седан Dongfeng Shine Max

Характеристики российской версии еще не объявлены. В родном Китае довольно крупная «четырехдверка» сейчас доступна с полуторалитровым турбомотором, там также представлен гибрид.

После начала всем известных событий концерн Dongfeng наряду с JAC стал играть важную роль на нашем рынке. Так, гамма созданной в прошлом году российской марки Evolute состоит в основном из моделей Дунфэна (если точнее, его суббрендов), кроме того, у нас в полном составе представлен премиальный бренд Voyah (ну а Джаки, если кто забыл, — это возрожденные Москвичи). Тем временем новинку готовит и материнская компания: местный офис Dongfeng анонсировал седан. На родине эта «четырехдверка» зовется Yixuan Max (там она представлена под дочерней маркой Aeolus), однако для РФ подобрали более удобоваримое имя – Shine Max. Седан уже появился на российском потребительском сайте Дунфэна, но пока без описания и характеристик.

Анонс седана Dongfeng Shine Max на российском сайте компании

Напомним, в Поднебесной модель дебютировала в 2021 году, она построена на платформе DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которая, хоть и заявлена в качестве самостоятельной разработки, на деле представляет собой легально модернизированную «тележку» CMP (Common Modular Platform) концерна Stellantis.

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Длина Yixuan Max/Shine Max равна 4797 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2770 мм. То есть Макс, как и грядущий седан Chery Arrizo 8, в целом вписывается в «заменители» нашей почившей Toyota Camry (но модель Тойоты все же чуть крупнее: длина – 4885 мм, расстояние между осями – 2825 мм).



Особенности внешности Dongfeng Shine Max – массивная радиаторная решетка с дополнительными хромированными вставками по краям, агрессивные бамперы и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы (последний тачскрин повернут к водителю), спрятанные в одну линию дефлекторы обдува (проходят поверх передней панели), отвечающая за управление «климатом» тонкая сенсорная полоска и центральный тоннель с «подвалом». В Китае седану еще положены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.



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На родине модель сегодня предложена с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая выдает 190 л.с. и 300 Нм, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Китайцы также могут приобрести гибрид с установкой на основе турбодвигателя 1.5 (163 л.с.), совокупная отдача – 177 л.с. и те же 300 Нм. Привод в любом случае только передний.



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На домашнем рынке цена Aeolus Yixuan Max начинается с отметки в 13 300 долларов. Впрочем, наш Dongfeng Shine Max, скорее всего, окажется дороже.



Между тем ранее другая китайская компания объявила о выходе на российский рынок своего седана – до нас добрался Changan Alsvin, одноклассник Hyundai Solaris и Kia Rio.