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  • Флагманский седан Chery Arrizo 8 начали продавать за пределами Китая

Флагманский седан Chery Arrizo 8 начали продавать за пределами Китая

17.05.2023 160 0 0

Кое-где модель отличилась декором. На экспорт пока поставляют машины исключительно с турбомотором 1.6, а вот на родине гамму скоро расширят.

В родном Китае «четырехдверка» Chery Arrizo 8 стартовала в прошлом году – это, напомним, самая крупная и престижная легковушка марки, ее длина равна 4780 мм, колесная база составляет 2790 мм. Теперь же компания начинает экспортные поставки: первым внешним рынком для флагмана стал Катар, там уже объявлены цены, дилеры принимают заказы.

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В Поднебесной у седана два варианта дизайна экстерьера – стандартный и «под спорт». И именно последнюю версию, судя по всему, решено продавать за рубежом. У такого Arrizo 8 решетка в крупную сетку и выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы. У ближневосточной «восьмерки» вдобавок есть свои фишки: для модели предусмотрен декор бронзового цвета.

Внутри экспортная «четырехдверка» повторила модель для Китая, тут крупное табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы), двухэтажный центральный тоннель, вынесенные на двери кнопки электрорегулировок кресел и сделанный в виде сенсорной полоски блок управления «климатом». В Катаре Chery Arrizo 8 также обещаны панорамный люк в крыше, десять подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

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На катарском рынке седан представлен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, которая выдает 197 л.с. и 290 Нм. Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний. Отметим, в Китае вот-вот появится «восьмерка» с 254-сильным турбомотором 2.0 (390 Нм) – не исключено, что позже более мощную версию тоже отправят на экспорт.

Цена Chery Arrizo 8 в Катаре начинается с отметки примерно 25 000 долларов. К слову, Toyota Camry «в базе» там стоит лишь немногим дороже – от 25 500 долларов. А седан Kia K5 и вовсе доступнее «восьмерки» — от 22 800 долларов.

До России Arrizo 8 тоже доберется: у нас продажи должны начаться летом, то есть характеристики российской версии раскроют в ближайшем будущем.

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