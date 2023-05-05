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Обещанный России седан Chery Arrizo 8 получит мощную версию

05.05.2023 52 0 0

Флагманская легковушка китайской марки будет доступна на родине с двумя турбомоторами на выбор. Позже гамму снова расширят.

Седан Chery Arrizo 8 длиной 4780 мм дебютировал в Поднебесной минувшим летом. На данный момент самая престижная «четырехдверка» бренда предлагается с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI, которая выдает 197 л.с. и 290 Нм. А скоро линейку пополнит более мощная версия: сегодня Chery анонсировала в Китае «восьмерку» с двухлитровым турбодвигателем.

Chery Arrizo 8 с турбомотором 2.0
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 2.0
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 2.0
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Свой анонс производитель сопроводил парой фирменных картинок, и местные профильные медиа преподнесли их как «первые фото спортивной версии». Мол, ее фишки – радиаторная решетка с оригинальным сетчатым рисунком (у нынешней модели с 1.6T в КНР другой узор) и расширенный черный декор.

Chery Arrizo 8 с турбомотором 2.0 на фото китайского минпрома. Кстати, на корме виднеется шильдик GT, но в анонсе марки это обозначение не упоминается
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 2.0 на фото китайского минпрома. Кстати, на корме виднеется шильдик GT, но в анонсе марки это обозначение не упоминается
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 2.0 на фото китайского минпрома. Кстати, на корме виднеется шильдик GT, но в анонсе марки это обозначение не упоминается
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Впрочем, машину с такой решеткой показывали еще на раннем этапе кампании по рассекречиванию Arrizo 8, более того, именно такая «сетка» была у седана, продемонстрированного в России весной текущего года. Наконец, на снимках китайского минпрома, опубликованных в марте, видно, что компания сертифицировала «четырехдверку» с новым движком с обоими вариантами решетки.

Chery Arrizo 8, показанный в России
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Chery Arrizo 8, показанный в России
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Что же касается мотора, то, согласно документам сертификационного органа, Arrizo 8 отрядили «турбочетверку» 2.0 TGDI мощностью 254 л.с. (390 Нм). Вероятно, как и седан с младшим двигателем 1.6 TGDI, такая «восьмерка» будет доступна с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Позже у модели в Китае появится еще и подзаряжаемая гибридная версия.

Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6, версия для Китая
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Chery Arrizo 8 с турбомотором 1.6, версия для Китая
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На домашний рынок Chery Arrizo 8 с 2.0 TGDI выйдет в ближайшее время.

В России «восьмерка» должна появиться нынешним летом, характеристики нашей модели раскроют ближе к дате старта продаж.

Между тем недавно до РФ добрался другой седан китайской компании: Chery Arrizo 5 Plus у нас перевоплотился в Omoda S5. Следом подтянется «заряженный» вариант Omoda S5 GT.

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