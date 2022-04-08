Новый седан Chery: статус флагмана и два варианта дизайна

Мы уже видели этот седан Chery на шпионских фото, причем как в камуфляже, так и без него, вдобавок сама марка ранее раскрыла интерьер новинки. А теперь китайцы распространили изображения, на которых модель запечатлена в полный рост. Напомним, «четырехдверка» пока известна под внутризаводским индексом M1E. Прежде местные СМИ считали, будто для седана возродят имя Arrizo 7 («семерку» когда-то продавали и в России), но сейчас большинство склоняется к тому, что в продажу новинка поступит как Arrizo 8. Модель будет самой статусной и дорогой легковушкой Chery, она составит конкуренцию Toyota Camry и Nissan Altima.

У седана вполне себе благородный силуэт, в задних стойках есть дополнительные окошки, а наружные зеркала крепятся к дверям на отдельных ножках. Еще модели досталась необычная головная оптика: фары «пронзает» массивная плашка, она делит ходовые огни на две секции (сверху – «штрихи», ниже – окантовка). Задние фонари соединены между собой тонкой красной полоской. Разумеется, вся оптика диодная.



Кроме того, седан получил огромную радиаторную решетку. Любопытно, что на фирменных картинках у нее совсем другой рисунок, не тот, что мы видели раньше: тут сетка, а у машины на шпионских кадрах решетка была с ячейками – в стиле паркетника Chery Omoda 5. Судя по всему, у седана будет два варианта дизайна. О том же говорит и голубой автомобиль на изображениях от Chery: у него прямоугольные патрубки выпускной системы (ну, или их имитация), тогда как у зеленой «четырехдверки» — сдвоенные круглые.



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В салоне – уже ставшее привычным табло (виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедиа-системы, каждый экран диагональю 12,3 дюйма), многослойная передняя панель, усеченное рулевое колесо и отделка «под дерево». Управление настройками передних кресел вынесли на двери – как у Мерседесов. В стойке лобового стекла есть камера, то есть в арсенале флагмана Chery значится система распознавания лиц и мониторинга усталости водителя.



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На корме виднеется шильдик 290T – таким индексом обозначается бензиновая «турбочетверка» Chery 1.6 TGDI, которая выдает 197 л.с. и 290 Нм. Некоторые китайские СМИ также прочат седану турбомотор 2.0 TGDI (254 л.с., 390 Нм) – скорее всего, этот движок будет у «спортивной» версии.



Полностью новый седан раскроется во втором квартале текущего года. О планах поставлять модель в другие страны компания Chery пока не сообщала.