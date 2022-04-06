Бывшая Nissan Teana скоро обновится: фото без камуфляжа

Рестайлинговый седан застукали в Китае. Модели подправят дизайн экстерьера, внутри тоже будут обновки. Кроме того, «четырехдверке» прочат гибридную установку e-Power.

В Поднебесной этот седан Nissan перестал быть Теаной, перейдя в новое поколение в 2018 году: тогда ему присвоили имя Altima, которое носит модель, предназначенная для Северной Америки. Смена названия на популярности «четырехдверки» производства Dongfeng Nissan среди китайцев не отразилась – например, в 2021-м продажи выросли на 33% до 162 000 единиц. И вот на подходе рестайлинговый седан. Снимки такой Altima растиражировали китайские СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome.

Обновленная Nissan Altima для Китая

Передок сфотографировать не удалось, зато есть кадры силуэта и кормы. Судя по всему, подретушируют бамперы и, возможно, радиаторную решетку. У оптики прежняя форма, но у фонарей новая диодная начинка (не исключено, что у фар тоже иное наполнение). На габаритах рестайлинг вряд ли сильно сказался. Длина дореформенной китайской Nissan Altima составляет 4901 мм, колесная база – 2825 мм.



Обновленная Nissan Altima для Китая

В салоне – модернизированная передняя панель, другими стали дефлекторы обдува, вдобавок выемка для подстаканников теперь прямоугольная, а не округлая. Наконец, седану досталась новая мультимедийная система с более крупным тачскрином, причем с дисплея убрали шайбы (размер еще неизвестен, у дорестайлинговой Altima «в базе» 7-дюймовый планшет, у остальных версий – 8-дюймовый).



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Местные СМИ считают, что Nissan Altima сохранила бензиновые «атмосферник» 2.0 (156 л.с.) и «турбочетверку» 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (243 л.с.). Оба мотора сочетаются с вариатором X-Tronic, привод только передний. Некоторые профильные медиа также прочат седану фирменную гибридную установку e-Power. Напомним, особенность системы заключается в том, что бензиновый двигатель не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние же колеса вращает электромотор, установленный на месте коробки передач. Такая установка в Китае имеется, например, у младшего седана Nissan Sylphy, в ее состав входят «атмосферник» 1.2 мощностью 72 л.с. и 136-сильный электромотор.



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Официальную премьеру обновленная Nissan Altima должна справить в Поднебесной в ближайшее время.



Между тем седан по-прежнему присутствует в Северной Америке. Там спрос скромнее: в 2021-м реализовано 103 777 единиц, что на 25% меньше, чем годом ранее. И все же, в отличие от концернов General Motors и Ford, отказавшихся от «четырехдверок», американское подразделение Nissan «увольнять» Altima не намерено – местная модель тоже готовится к рестайлингу.