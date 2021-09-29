Гибридный седан Nissan Sentra отличился не только начинкой: модели подправили облик и салон

«Четырехдверка» с установкой e-Power выйдет на рынок до конца текущего года. Не исключено, что некоторые из доставшихся гибриду обновок позже перекочуют и на «традиционную» модель.

Сменивший поколение два года назад седан Nissan, который в Поднебесной зовется Sylphy, а в остальных странах носит имя Sentra, обрел версию с гибридной системой e-Power. Такое исполнение пока представлено только в КНР, премьера состоялась на открывшемся сегодня автосалоне в Тяньцзине. К слову, Sylphy стал первой моделью марки с установкой e-Power в этой стране, а на других рынках подобные варианты имеются у паркетника Kicks, минивэна Serena, последнего Qashqai и хэтча Note.

Nissan Sylphy e-Power 1 / 5 Nissan Sylphy e-Power 2 / 5 Nissan Sylphy e-Power 3 / 5 Nissan Sylphy e-Power 4 / 5 Nissan Sylphy e-Power 5 / 5

Напомним, особенность системы заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель, установленный на месте коробки передач. В состав установки Nissan Sylphy e-Power вошли «атмосферник» 1.2 мощностью 72 л.с. и 136-сильный электромотор. В релизе Ниссана заявлен расход топлива 3,9 л/100 км в условиях города (но с оговоркой – зависит от условий движения), китайские профильные медиа указывают еще один показатель – 4,1 л/100 км (видимо, средний).



Nissan Sylphy e-Power 1 / 3 Nissan Sylphy e-Power 2 / 3 Nissan Sylphy e-Power 3 / 3

Гибридная «четырехдверка» также отличилась дизайном. Так, у радиаторной решетки узор, как у Nissan Note, кроме того, ее обрамляют не только широкие хромированные плашки, но и тонкие полоски. Другими сделали и задние фонари. Китайцы пишут, что по сравнению с «традиционным» местным седаном длина Sylphy e-Power выросла на 8 мм до 4649 мм. Колесная база прежняя – 2712 мм.



Nissan Sylphy e-Power 1 / 3 Nissan Sylphy e-Power 2 / 3 Nissan Sylphy e-Power 3 / 3

В салоне гибрида тоже есть обновки: модернизирована передняя панель, вдобавок вместо круглых центральных дефлекторов обдува установили прямоугольные, еще появились новые джойстик трансмиссии и мультимедийная система с более крупным тачскрином. А вот модная ныне виртуальная «приборка» Sylphy почему-то не досталась.



Nissan Sylphy e-Power 1 / 4 Nissan Sylphy e-Power 2 / 4 Nissan Sylphy e-Power 3 / 4 Nissan Sylphy e-Power 4 / 4

Выпуск модели с e-Power наладят на локальном заводе СП Dongfeng Nissan, который производит и обычные «четырехдверки». В продажу новинка поступит до конца года, цены пока не объявлены. Стандартный Nissan Sylphy последнего поколения (в Китае до сих пор в строю и прежняя модель) с «атмосферником» 1.6 (135 л.с.) и вариатором сегодня стоит от 119 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 339 000 рублей по текущему курсу. Кстати, не исключено, что позже «традиционному» седану тоже подправят интерьер и отрядят новые фонари, хотя решетка с узором, как у Note, может остаться прерогативой гибрида.



Обычный седан Nissan Sylphy 1 / 3 Обычный седан Nissan Sylphy 2 / 3 Обычный седан Nissan Sylphy 3 / 3

До России Sentra нынешней генерации не добралась и не доберется, ведь Nissan вообще пока не собирается возобновлять у нас продажи обычных легковушек, сосредоточившись на сегменте SUV. Ближайшей российской премьерой станет новый Pathfinder – кроссовер должны привезти уже в этом году.